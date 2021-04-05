ОБСЕ: на востоке Украины за сутки зафиксировали более тысячи нарушений режима прекращения огня

Это в 10 раз больше, чем в предыдущие дни.

Независимые наблюдатели 3 апреля зафиксировали более 500 взрывов в Донецкой и Луганской областях Украины, говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ).

В Луганской области зафиксированы 427 нарушений, из них 58 — взрывы. Днем ранее, 2 апреля, наблюдатели фиксировали только 31 нарушение. В Донецкой области зарегистрировали 594 нарушения, из них 453 — взрывы. Днем ранее наблюдатели говорили о 225 случаях нарушений в регионе.

СММ не уточняет, какая из сторон использовала боеприпасы.

В конце марта Киев сообщил об обстреле под поселком Шумы. В результате инцидента погибли четверо украинских военных, двое ранены. Вместе с тем Вооруженные силы РФ начали перебрасывать войска в регионы, граничащие с Украиной. По оценке The New York Times, там могут находиться до 4 тысяч российских военных.

В Кремле заявили, что перемещение войск РФ «не должно никого беспокоить». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сослался на то, что вдоль российских границ якобы «идет повышенная активность вооруженных сил стран НАТО».

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«Коммерсант» также сообщал, что армия начинает изымать у поставщиков сельхозтехники железнодорожные платформы для перевозки бронетехники. Проект Conflict Intelligence Team на основе сопоставления номеров ж/д-платформ утверждает, что переброску в приграничные регионы осуществляют мотострелковые соединения из Кемеровской области.

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