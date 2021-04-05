Мнение: Изба-читальня. Мысли дилетанта

Сегодня в рубрике "Изба-читальня" статья писателя-фантастика Всеволода Глуховцева.

Как обычно автор будет рад отзывам на свое творчество.

ОПЫТ КОЛЛЕКТИВНОГО РАЗУМА-11 или МЫСЛИ ДИЛЕТАНТА

Уважаемые друзья!

Постоянные читатели «Опыта коллективного разума», очевидно, привыкли к тому, что я в рамках данной рубрики норовлю зацепить вопросы философии истории, геополитики, прогностики-футурологии – глобальную проблематику, говоря широко. Но вот сейчас хотелось бы спуститься с философской орбиты и потолковать о делах совершенно земных, тем не менее имеющих изрядное социальное значение. Скажу сразу: я в них дилетант, тем интереснее будет увидеть комментарии людей знающих. Да и только мне, думаю так.

Немного предыстории.

Я вроде бы упоминал раньше, что в повседневной жизни я преподаватель – доцент кафедры философии Уфимского филиала Финансового университета. Кроме того, я бюрократ местного значения: секретарь Ученого совета филиала (на всякий случай: Ученый совет функционально нечто вроде парламента филиала, а ученый секретарь осуществляет техническое сопровождение процесса). На заседания нашего совета нередко приглашаются видные представители власти, банковского сообщества, общественных организаций нашего республиканского масштаба; и вот на днях побывала у нас руководитель региональной структуры – Информационно-аналитического центра Республики Башкортостан (ИАЦ РБ) с рассказом о работе своего учреждения.

Надо сказать, я слушал ее с большим интересом – дама толковая, креативная, энергичная, язык подвешен очень хорошо. Если отбросить ритуальную риторику, то суть доклада такова: возглавляемая нашей гостьей организация суть подобие финансового спецназа, разведка и контрразведка, ставящая задачей на дальних подступах пресекать, как ловко выразилась мадам, «налоговое хулиганство» большого бизнеса и хищения из казны. Иными словами, сотрудники центра должны уметь, анализируя разные финансовые документы, заранее распознавать нехорошие манипуляции относительно республиканского бюджета, как в плане его недогруза, так и, напротив, несанкционированной разгрузки, что случается – только в путь. По крайней мере, так я понял импозантного докладчика, может, кое-что упустил по причине непрофессионализма, однако вряд ли ошибся в главном: как создать рабочие алгоритмы предотвращения ущерба, такие финансовые антенны, позволяющие издалека угадывать попытки уклонения от налогов и корыстных поползновений к казенным деньгам.

Повторюсь, я в этом дилетант, но и данная материя ведь не теория квантовой гравитации – мне показалось интересным самому поработать мозгами в данном направлении, что я и постарался сделать. И тут, как нарочно, грянул гром со взятием за жабры пензенского губернатора Белозерцева и старого прохвоста Шпигеля, что добавило красок в палитру размышлений. В результате хочу представить на обзор и обсуждение коллективного разума ряд полу-тезисов, полу-пролегоменов, объединенных темой сохранения и приумножения царской кубышки. Прошу желающих присоединиться к диспуту.

1. История с Белозерцевым привела меня к мысли тривиальной, но резонной: с давних пор умные правители держат в провинциях свои глаза и уши – тайных государевых людей, наблюдающих за местными властями, конечно, при условии пребывания в курсе дел этих властей. При этом, разумеется, нужно сделать сноску на то, что агенты могут снюхаться, спеться, скорешиться (подбирайте синонимы, кому охота) с губернской элитой, потому их надо время от времени перепроверять и перетряхивать – издержки теневой стороны политики. Идут годы и века, а дедовский способ живее всех живых, и помирать не думает, глаза и уши смотрят, слушают, докладывают. Если какой губер с окружением подворовывают стыдливо, как завхоз из «Двенадцати стульев», да еще с прибылей, создаваемых самими – на это смотрят сквозь пальцы, это не страшно. Ну, а если кто теряет берега и хапает так, точно память у него отшибло – таким дают набить мошну потуже, потом жестко прессуют, а нахапанное отжимают в закрома Родины. Очень мудро. Что дальше, не знаю, будь моя воля, я бы таких казнокрадов опускал до дна, чтобы после тюрьмы шли по миру и побирались Христа ради, однако подозреваю, что это нереально. Скорее всего, будут доживать свой тухлый век напуганно, но тихо и комфортно. Вопрос: согласны с вышеизложенным, или же есть что добавить, с чем поспорить?..

2. Двинув мысль в сторону «а откуда можно еще доить налоги?», я закономерно довел ее до такого феномена, как «призрачная экономика» – так я называю области деятельности, где происходят товарно-денежные отношения, невидимые государству. Во всяком случае, так представляется моему профанному сознанию. И вот я думаю: майнинг криптовалюты – налогооблагаемая деятельность или нет?.. Более вероятно, что вряд ли. Набрал в поисковике фразу «майнинг криптовалюты в Уфе» – явилось черт-те сколько предложений о продаже всякого оборудования ценой от 100 тыс. до 1.5 млн. рублей. Есть здесь фискальный резерв? Или я пытаюсь ломиться в открытую дверь? Просьба к экспертам пояснить текущую ситуацию.

3. Неблагообразное, но вполне рациональное предположение: стоит ли офискалить так называемую сферу досуга, попросту говоря, проституцию? Вновь я не преминул заглянуть в поисковик, набрал «досуг в Уфе» – Бог мой, каких мне не открылось разных разностей!.. Девушки по вызову, эротический релакс, знакомства на ночь… Все это чистейшая экономика, товар – деньги, и все, похоже, вне налогового поля. Почему? Моральные устои не позволяют? Как-то сомневаюсь. Другое дело – опасение, что введение «желтых билетов» принесет головной боли больше, чем выгод, если и вовсе не взорвет общество, что нетрудно представить; легче всем делать вид, будто проблемы не существует – хотя это сильно смахивает на бессмертную шутку «жопа есть, а слова нет»… А может, я просто отстал от жизни, и призрачное бытие нынешних Сонь Мармеладовых обусловлено тем, что их конторы негласно крышуются кем надо, и часть денег какими-то извилистыми путями уходит в госбюджет, отчего всем более или менее приятно… Или же Сони давно легализованы в виде сотрудниц массажных салонов, агентств эскорт-услуг и тому подобного, со всеми положенным отчислениями государству?.. Опять-таки слово знатокам.

4. Идея налогооблагаемой криптовалюты по ходу размышлений сделала у меня вираж, который тоже захотелось обсудить и увидеть возможный симбиоз компетентных мнений. А именно: может ли Россия создать свою криптовалюту? Ну, если безымянные японцы сделали Биткойн, правительство Венесуэлы провело малоудачный, правда, эксперимент с валютой Петро, то почему бы нашему руководству не попробовать сыграть в эту игру? Или чтоб видимой фигурой в этом деле стало частное лицо, возможно, корпорация, за которыми по факту спрячется государство Российское. И название соответственное: Альт-рубль, Рубль-ультра, или еще как-нибудь. Так вот, уважаемые компетентные лица: есть смысл в такой затее?..

Допускаю, что по прочтении вышеизложенного у кого-то возникнет оригинальное разветвление мыслей, возможно, и по смежным темам. В таких случаях предлагаю не стесняться, в комментариях излагать соображения смело, но по сути. Если и это, в свою очередь, вызовет споры – посмотрим, не родится ли в них истина.

(с) Всеволод Глуховцев

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