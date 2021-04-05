Мнение: Как получить по роже

(О чем фильм “Бойцовский клуб”)

Давеча тут сослался на ролик от популярной (1,5 миллиона подписчиков!) психологини по имени Вероника Степанова – про тип людей, который безбашенная Вероника придумала обозначить как «программисты-анальники». Ролик у моих читателей (коих намного меньше) вызвал довольно бурную, но в основном негативную реакцию – я даже немного обиделся за коллегу. Бедную Степанову клеймили кто во что горазд: «дама неприятная во всех отношениях», «ничего из сказанного не зацепило», «у нее давно не было секса, а анального не было вообще никогда» (??), «таким рот надо зашивать», « невнятная чушь», «ощущение, что к чему-то гадкому прикоснулся», «содержание – полная чушь, поток логически несвязанного абсурда» – это я практически подряд даю «отзывы».

А вот положительных или хотя бы нейтральных откликов – типа «интересная тетка, хорошо рассказывает» – не было практически ни одного. Забавная и во многом показательная реакция – но мы к ней еще вернемся. Лично же для меня ее ролик показался не только довольно метким и парадоксальным, но и сослужил очень хорошую службу: именно благодаря Степановой я неожиданно решил давно занимавшую меня загадку – понял, в чем смысл знаменитого фильма «Бойцовский клуб»! Да, того самого – режиссёра Дэвида Финчера по мотивам одноимённого романа Чака Паланика, 1999 года.

Вот ведь как полезно иной раз психологические ролики на Ютубе зырить! Сама Степанова про «Бойцовский клуб» не говорит ни слова, возможно, она его и вовсе не смотрела – но она дала мне КЛЮЧ к пониманию. Умная женщина, не зря у нее полтора миллиона!

К фильму Финчера у меня всегда было двоякое отношение. С одной стороны – я, конечно, понимал, что это ВЕЩЬ. Один актер Нортон – по-моему, один из немногих реально гениальных актеров в Голливуде – уже задает планку на нереальной высоте. А еще Бред Питт, всегда прекрасный, тоже актер от бога. Да и сам режиссер Финчер – живой классик. НО!

Меня всегда ставил в тупик сам «Бойцовский клуб». Я не мог уяснить для себя, что это за организация и какой кайф от участия в ней. Почему весь тот «офисный планктон» так рвался в этот клуб? Что им там было – медом намазано?

Теперь я понимаю, что меня сбивала с толку ложная ассоциация: я волей-неволей соотносил «Бойцовский клуб» от автора Паланика с его как бы аналогами из нашей действительности – то есть со всякими подвальными «качалками» или самодеятельными «секциями единоборств» или карате для всяких офисных задротов. У нас-то все с этим понятно: есть всякие банковские или прочие клерки, их периодически колотят хулиганы и отбирают у них прямо на улицах девушек – клерки идут качаться и заниматься в секцию карате – чтобы, значит, научиться драться, всяким хитрым приемчикам, чтобы давать хулиганам отпор. Вот, значит, и в Америке «такая же фигня»…

Но ведь в «Бойцовском клубе» всё не так! Я внимательно смотрел за «боями» в этом «Клубе» – и в них была явная неправильность. Клерки и задроты, вступившие туда, под пригляд Нортона/Питта – действительно раздевались до голого торса и начинали драться во всяких заброшенных помещениях друг с другом – но только без каких-либо хитрых, да даже и бесхитростных приемчиков. Все драки, показанные нам, в этом «Бойцовском клубе» проходили по одному сценарию: «бойцы» снимали свои белые рубашки, выходили друг против друга – и просто начинали лупашить друг дружку по мордасам со всей дури, причем – даже не пытаясь как-то блокировать или уходить от встречных ударов. Просто: он ему по роже, тот ему по роже, потом первый опять по роже – и так хлещутся, пока, видимо, кто-то не устанет или не свалится в нокаут.

Вот что меня ставило в тупик! Я не мог понять, в чем соль. Что там – мазохизм, что ли, какой-то? Какой смысл так жестоко избивать соклубника, а главное – при этом давать ему ИЗБИТЬ СЕБЯ?? В чем прикол? Чего они добивались? Нахрен нужен такой «Клуб» – приходить туда каждую неделю, чтобы тебе просто наваляли по лицу до крови и послали в нокаут. А как же учеба, приемчики?

Эта неясность и раздражала безмерно. И ведь чувствовалось, что автор явно имел в виду какой-то скрытый смысл – но я так и не мог уловить, какой. И поэтому фильм не любил. Все 20 лет с того момента, как я его посмотрел.

И тут вдруг психологиня Степанова мне мимоходом объяснила. Всё встает на место, если принять ее теорию про «программистов-анальников».

В чем, во-первых, секрет такой бешеной популярности заморской (она живет в Америке) девушки с непонятно каким образованием? Он вполне традиционный для русской аудитории. «В чем сила, брат? – Сила – в правде». Во-во. Вероника Степанова берет народ за жабры именно тем, что она совершенно беззастенчиво «режет правду-матку» – называет, твердо глядя аудитории в глаза, вещи своими именами. Без экивоков. Если она прочитала в ученых книгах, что люди с анальной фиксацией с детства приучены держать в себе, «не отдавать» свои какашки – она так прямо и говорит всем полутора миллионам подписчиков канала – да, это анальники, у них какашки, они себе зажимают попку.

Люди, не привыкшие воспринимать психологию столь грубо, весомо и зримо, млеют – они понимают, что им рассказывают, Как Оно Всё Работает. Не пытаясь сбить их с толку всякими экивоками и мудреными терминами.

Конечно, на самом деле у Степановой такой «народный фрейдизм», то есть глубоко переработанный тысячей пересказов изначальный текст насчет «Психопатологии обыденной жизни». Не удивлюсь, если первоисточник Вероника даже не читала. Да оно и не надо. Хотя забавно, конечно – что Вероника рассказала об «анальниках», но не упомянула ни словом тогда уж «оральников» и «генитальников», то есть почему-то вырвала из фрейдовской классификации (причем ступенчатой, в развитии, от одного к другому!) только одно звено…

Но и бог с ним – наблюдения психолога-практика, тем более, если этот психолог – наблюдательная женщина с хорошей памятью – имеют ценность сами по себе. Что-то она помнит из самого Фрейда, что-то ей рассказывали, что-то она читала, с кем-то имела дело лично или в качестве консультанта – в итоге только и рождается то, с чем реально можно работать, а именно – Собственная Картинка.

Вот и вспомним, что говорит там Степанова про типичные черты «анальников»: «очень осторожны, даже трусливы», «испытывают очень много фобий», «склонны к сарказму, словесным уколам», «замкнуты, очень любят всякие соцсети», «боятся любых физических контактов», «при прямой агрессии теряются, но любят проявлять агрессию виртуальную, то есть такую, при которой сами остаются в безопасности». «Очень много фантазирует, обожает порно и мастурбацию» – но при этом боится живого секса, по той же причине – боится физических контактов, не доверяет своему телу. Обожают, однако, демонстрировать свою «мужественность», но опять же – виртуальную.

В общем-то, очень ведь узнаваемый портрет. «Сетевые террористы», все эти «тролли» – это ведь всё они и есть. «Анальника» в терминах Степановой распирает постоянная эта его агрессия, которую он БОИТСЯ проявлять вживую, прежде всего – Вероника прямо говорит об этом – потому что боится… получить по роже. То есть этот типаж крайне трепетно относится к целости своего тела, и особенно – лица, и очень не хочет подвергать их малейшему риску. На самом деле – крайне знакомое чувство, я и сам такой…

И вот тут нужная деталька паззла и встает на место с характерным клацаньем!

Кто такие все эти задроты-клерки в белых рубашках, с хорошими окладами, но несчастные, которые собираются в «Бойцовый клуб» у Финчера?! Да это как раз «программисты-анальники» и есть – совпадение 100%. А зачем они ТАК дерутся? Так в этом и состояло открытие героя фильма! Он придумал, как «анальнику» избыть одну из своих самых главных фобий – ту, которая более всего мешала ему жить. Эта фобия (Степанова) – страх получить впрямую по морде. Открытие героя фильма в том, что он самостоятельно дошел до единственного способа преодолеть фобию – пережить пугающее событие наяву. То есть избыть страх получить по роже можно только одним способом – получить-таки по роже. И желательно – много раз, для закрепления.

Именно эту ТЕРАПИЮ и предлагает несчастным «анальникам» Бойцовский Клуб! Разгадка оказалась воистину проста и гениальна. Они, оказывается, именно что приходят, чтобы получать по морде – и именно это их и ОСВОБОЖДАЕТ. Реально освобождает – от страха получить по морде.

Отсюда, кстати, и такая разница между героями Нортона и Питта, которые, как мы понимаем в конце – два аватара одной личности. Просто Нортон играет как раз «анальника», а Питт – того же «анальника», но такого, которому невероятным усилием удалось расслабить сфинктер. И насколько разные получаются люди!

Очень интересно! Вот теперь я готов согласиться, что и фильм, и, видимо, книга Паланика – это действительно придумано очень остроумно и глубоко.

А у нас остался последний вопрос: почему же мои читатели, послушавшие птичку Степанову, так угрюмо, злобно, а главное – дружно ополчились на нее? ЗА ЧТО??

Ответ, думаю, теперь уже всем очевиден. Конечно, дело в том, что почти вся, во всяком случае, КОММЕНТИРУЮЩАЯ аудитория моего блога – это те самые «анальники» и есть. Склонность к виртуальной агрессии, всему этому «боксу по интернету», постоянным этим разборкам «кто кому слил» тут как раз и выдает всех с головой. Здесь особенно смешно вспомнить постоянного читателя Ивана-Дурака – который долго не понимал, куда он попал, и первые несколько лет в ЖЖ постоянно пытался вызвать любого оскорбившего его в комментариях на «честный бой».

Чем, естественно, только привлекал «на себя» только все новые и новые полчища «анальников», поскольку СМЫСЛ их виртуальной агрессии как раз и заключается в том, чтобы «уколоть» и остаться безнаказанным; уколоть уголовного авторитета и не получить по лицу – это и есть «анальный выигрыш», ради которого все «общение», в общем-то, и ведется. Когда Иван перестал, наконец, бурно реагировать – «ценность» общения с ним в глазах основной аудитории сразу резко упала…

Но вот тут у меня для друзей-«анальников» есть неприятная новость: этот «виртуальный выигрыш» от «успешного троллинга», когда «я нахамил и унизил, а по роже не получил, я выиграл!» – это ведь типичная психологическая защита, то есть – часть невроза. У психологической защиты есть такая неприятная особенность – чем чаще и успешнее ее применяешь, тем несчастнее становишься. Больше защищен – более несчастен. Со всех сторон защищенный человек – это уже чел на пороге самоубийства.

Поэтому, как ни парадоксально это звучит – возможно, лучше (по БОЛЬШОМУ СЧЕТУ лучше) в какой-то момент, наоборот – шагнуть навстречу Ивану-Дураку. В реале. И даже не затем, чтобы «продемонстрировать свою невероятную мужественность» (которой на самом деле нет) и, типа, победить его в невероятной схватке (чего тоже не будет) – а чтобы как раз получить по своему столь ценному лицу.

И освободиться.

Об этом ведь прямым текстом как раз и говорит нам мудрая и легкомысленная девушка Степанова.

И именно об этом снят фильм «Бойцовский клуб».