Мнение: О трёх причинах и одной необходимости бежать из доллара

Вы помните, вы все, конечно помните эту старую сказку о пастушке́, кричавшем «Волки! Волки!». Но суть её в том, что печальный финал последовал как раз для тех, кто однажды не поверили кричавшему. Именно они потеряли своих коров и всё остальное. А юного пастуха даже не съели.

Точно так же и с прогнозами относительно краха доллара США. Уж сколько лет им, а девальвировался в разы только российский #рубль.

Но… Почему бы не предположить, что настанет день, когда всё будет по-другому?

Известный российский «экономист» Михаил delyagin Делягин предостерёг владельцев иностранной валюты. Её придётся сдать, и как можно скорее. Согласно его прогнозу, и для доллара, и для #евро сейчас есть свои реальные угрозы, которые могут существенно понизить их стоимость. Так, главную опасность для курса американской валюты представляет план новой вашингтонской администрации по впрыскиванию в экономику дополнительных 1,9 трлн долл. Как считает «экономист», в нынешних условиях стагфляции, когда наводнение экономики новой ликвидностью уже не ведёт к экономическому росту, в США складывается весьма опасная ситуация и если обстановка ухудшится, то курс доллара точно упадёт, а это значит, что нужно успеть распродать этот актив до того, как он обесценится.

Итак, по Михаилу Делягину, в итоге нарисовались две причины продавать доллар – денежная эмиссия + экономическая стагнация вкупе с развивающейся инфляцией. ХЗ, по правде говоря, отчего он так считает. Но им, «экономистам», естественно, виднее.

Ну а третья причина – логика истории. Её видят уже американские авторы из Project Syndicate. По их мнению, по многим причинам китайские власти в какой-то момент отменят привязку юаня к корзине валют и перейдут к современному режиму инфляционного таргетирования, позволив валютному курсу колебаться более свободно — особенно относительно доллара, а когда это случится, можно ожидать, что большинство стран Азии последуют за Китаем. Всё это приведёт к тому, что со временем #доллар, являющийся сейчас «якорной валютой» для стран, на долю которых приходится примерно две трети мирового ВВП, может потерять почти половину своего веса.

Тут хотя бы есть какая-то, пусть и относительная, точность: девальвация американской валюты вдвое. Но Бог весть, когда это случится. И произойдёт ли, например, при нашей жизни. Но стратегическая угроза, безусловно, существует. А ещё на Соединённые Штаты, теоретически, может упасть большой метеорит и вызвать к жизни долгожданный Yellowstone. После чего #Россия точно воссияет.

Но вот пока доллару не настал 100%-й каюк – не прикупить ли его ещё немножко, на всякий случай?

Что думаете?

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