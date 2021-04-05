Мнение: Почему не сработал запрет на мат?

В моем журнале мат давно запрещен. За мат я давно отправляю в бан. А с 1 февраля мат запрещен во всех социальных сетях. Во всяком случае именно 1 февраля вступили в силу поправки к закону «Об информации», по которым соцсети в течение суток обязаны самостоятельно удалять публикации с нецензурной бранью и иным «противоправным» контентом.

По данным компании «Медиалогия», за два месяца запрета на мат в соцсетях пользователи рунета сделали 20,2 млн публикаций с упоминанием 66 нецензурных слов и словосочетаний в постах VK, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, TikTok, Youtube, в «Одноклассниках»….

За тот же период прошлого года россияне «выругались» в интернете лишь 18,3 млн раз. То есть после того, как государство начало борьбу с распространением мата в соцсетях, употребляемость нецензурных выражений выросла на 10%.

Мне вот интересно, почему россияне стали чаще ругаться матом в соцсетях, после запрета на мат в соцсетях?

Потому что жизнь стала такой, что трудно удержаться, что бы не материться? Или потому что «запретных плод сладок» и мат стал еще более привлекательным, раз его запрещает государство? Это типа демонстрации отношения к запретам государства, мол, плевать мне на твои глупые запреты?

Рис отсюда

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