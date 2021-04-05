 

Женщина перед разводом – Личное мнение

05.04.2021, 3:30, Разное
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Жена амбициозного режиссёра Костика Богомолова демонстрирует типичное поведение женщины перед разводом.


 Фото: Соцсети

Так, например, она прискакала в Пермь на премьеру оперы, которую поставил Костик.


Какая тяжёлая, некрасивая спина! В правом верхнем углу видите?


Фото: Соцсети

Это жена Костика притащилась в Пермь сторожить мужа.

В СМИ хаотичные действия, совершаемые этой до ужаса некрасивой и бестолковой бабой, лицемерно называются поддержкой. В действительности, баба тупо ссыт, что у неё уведут мужика.

Женщине, предчувствующей развод, свойственно таскаться за мужем повсюду: и на рыбалку, и на футбол, и в магазин стройматериалов, и даже в Пермь.

Это — типичная ошибка многих женщин, неуверенных в будущем своего брака.

 Вторая их ошибка — поистине дьявольская обработка фотографий в соцсетях.

Раньше жена Костика смеялась над женщинами, злоупотребляющими фотошопом. Теперь сама, охваченная дикой неуверенностью в себе, пытается стрясти «лайки» под фотографиями, уфотошопленными до полной неузнаваемости объекта.

За таким поведением всегда стоит ощущение собственной нелюбимости и нежеланности.

Нелюбимая и нежеланная женщина пытается создать виртуальную реальность, в которой она красива и сексуально востребована.

Фотография жены Костика в правом нижнем углу коллажа — типичный тому пример. В последнее время таких фотографий в её Инстаграме — всё больше и больше.

 Третья ошибка женщин, которых вот-вот бросят, — это неуместное оголение частей собственного тела в общественных местах.  

За неделю жена Костика продемонстрировала миру и дряблый пупок, и впалую грудь с торчащими сосками.

 Не понимает глупая, что её непропорциональное, корявое тело не порождает никаких эротических мыслей у мужчины.

Вот эта тяжёлая спина вызывает лишь одно желание: накинуть на неё мешок с картошкой, чтобы понесла. А голый дряблый живот и плоская грудь с несчастными сосками — желание прикрыть всё это дело телогрейкой.

  Даже я, описывая этот грустный экстерьер, чувствую себя каким-то послевоенным, дождливым Пришвиным.  

Холодное лето 53, копать картошку надо. Прикрыть бы эту бабу телогрейкой, чтобы её тяжёлая спина не надорвалась, таща на себе мешок корнеплодов.

В общем, как-то так.

 Четвёртая ошибка женщины перед разводом — восторгаться мужем, как собака — хозяином.

Пожалуй, процитирую:

Какое же это прекрасное чувство, сидеть в зале и гордиться своим мужем ! Непрекращающиеся овации и восторг на премьере оперы «Кармен» !!! Видеть восторг зала и понимать,что ты живешь с человеком не просто очень одаренным, а меняющим правила игры в искусстве. Маяковский ,Гуччи,Шаинский,Дина Верни, Лансерхофф,профессор Соколов, «Летят Журавли» и Кармен,которая просит называть себя Карвумен-все это гармонично сосуществует только у Константина Юрьевича. Люблю. Горжусь. Полный восторг.

  У любого мужика такие восторги из уст бабы вызовут отвращение к ней.


  Фото: Соцсети

  Короче, человек — в полном неадеквате.

Наблюдая за таким жалким поведением жены Костика, вспомнила рассказ Шукшина «Петя».

 Рассказ короткий, гениальный, прекрасный. Если есть время, насладитесь целиком. Не пожалеете.

Приведу отрывок:

Лялька на минуту исчезла… И вновь появилась – в цветастой шали, наброшенной на плечи. 
– Смотри! – и стала трясти плечами – по-цыгански. Тощая грудь ее тоже затряслась – туда-сюда. Смотреть неприятно.
– Не вывихни кости-то, – сказал он. И поколебал животом – посмеялся.
– Получается? Петь…
– Получается.  

Узнали Костика и его жену в Пете и Ляльке?

А самое грустное, знаете, что? Прочитав этот пост, Костик хрюкнет в кулак. Ему будет смешно и даже где-то приятно.

Источник: Лена Миро



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