 

Что произошло за день 4 апреля

05.04.2021, 3:04, Разное
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Коротко.

  • Организаторы «Артдокфеста» отменили показы фильмов в питерском Доме кино после того, как Роспотребнадзором опечатал залы по жалобе «борца с геями» Тимура Булатова. Часть фестиваля хотели провести на студии «Лендок», но администрация студии убрала «Артдокфест» с афиши, «во избежание провокаций и закрытия культурного центра». После этого полиция и Роспотребнадзор все равно приехали на студию «Лендок» с проверкой.

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  • Патриарх Кирилл утвердил решение епархиального суда о запрете протодиакона Андрея Кураева в служении и извержении его из сана. При этом на резолюцию наложен мораторий, чтобы дать Кураеву время «для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви». Конфликт между РПЦ и Кураевым обострился после того, как протодиакон написал в «Живом журнале» пост об умершем от коронавируса протоиерее Александре Агейкине. Суд нашел в публикации «признаки хулы».

  • Независимые наблюдатели миссии ОБСК 3 зафиксировали более 500 взрывов в Донецкой и Луганской областях Украины 3 апреля. Всего в регионе зафиксировано свыше тысячи нарушений режима прекращения огня за сутки, что в 10 раз больше, чем в предыдущие дни. ОБСЕ не уточняет, какая из сторон использовала боеприпасы.

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  • Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Россотрудничества, компании «Волга-Днепр», а также нескольких оборонных и авиационных предприятий из России. Украина заблокирует активы юрлиц и прекратит их деятельность на три года. Санкции против Россотрудничества предположительно вызваны тем, что организация назвала Тараса Шевченко «русско-украинским поэтом». Помимо российских юрлиц в списки вошли компании из Украины, Швейцарии, Польши, Эстонии и ОАЭ. Некоторыми из них управляют россияне. Под санкции также попали 10 жителей Украины, которых Зеленский связывает с контрабандой.

  • В Иордании арестовали около 20 высокопоставленных чиновников по делу о заговоре против короля Абдаллы II ибн Хусейна. Среди арестованных — экс-советник двора Шериф Хасан бен Заид и брат короля (а некогда и наследный принц) Хамза бен Хусейн. Армия Иордании отрицает факт ареста Хамзы, но сам принц успел сообщить из своего дворца, что его заперли под арестом и отключили все средства коммуникации. Он считает, что его преследуют из-за критики короля. В видеообращении Хамза резко высказался о существующем в Иордании порядке управления и недоверии к властям со стороны народа.

    • Источник: Новая газета



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