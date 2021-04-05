Юг РФ оказался под угрозой летней засухи

Регионам Южного, Северо-Кавказского федеральных округов и юга Черноземья может угрожать летняя засуха из-за дефицита влаги в почве, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Пока что в отдельных регионах именно Южного и Северо-Кавказского федерального округа, Крым туда входит, именно в этих регионах. Еще может быть самый-самый юг Центрального Черноземья: Воронежская, Тамбовская области», – приводит ТАСС ответ научного руководителя Гидрометцентра на вопрос о том, в каких регионах существует угроза засухи.

По словам Вильфанда, риски летней засухи в данных регионах сформировались из-за дефицита продуктивной влаги в почве. «В остальных регионах ситуация нормальная», – подчеркнул метеоролог.

Напомним, в конце марта руководитель прогностического центра «МЕТЕО ТВ» Александр Шувалов предупредил о риске катастрофы из-за глобального потепления.

Ранее замдиректора по науке Института физики атмосферы имени Обухова РАН, профессор Владимир Семенов предупредил, что глобальное потепление приведет к росту количества осадков в северной Евразии, а в южных регионах осадков станет меньше. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, какие риски несет глобальное потепление климата для России.