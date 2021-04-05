 

Москвичей предупредили о повышении тарифов на парковку на ряде улиц

05.04.2021, 2:12, Новости дня
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Тарифы на платные парковки изменяются с понедельника на 193 участках улиц Москвы, на тех, где загрузка составляет 96% и более – тарифы повысятся, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

В Дептрансе Москвы отметили, что стоимость парковки является регулятором того, есть ли на ней свободные места: если платная парковка занята все время больше, чем на 90% – значит, стоимость надо изменить, а если она пустует – цену можно снизить. Это важно для того, чтобы местные жители и другие водители могли найти свободные парковочные места и улицы загружались равномерно, передает РИА «Новости».

С 5 апреля тарифы на платные парковки изменяются на 193 участках улиц Москвы. «Тарифы изменятся всего на 10% платных мест с загрузкой 96 и более процентов, но эффект ощутит весь город», – заверили в Дептрансе.

При этом на некоторых улицах, таких как Второй и Четвертый Самотечные переулки, Средняя Переяславская улица, Дербеневская набережная, тарифы снижаются. На других начинает действовать дифференцированный тариф. На улицах, где загрузка платных парковок составляет 96% и более, то есть почти все время места заняты, будет действовать тариф 380 рублей в час в дневное время. Для местных жителей парковка остается бесплатной, если есть резидентное разрешение.

Напомним, в ноябре прошлого года в Москве появились парковки для электромобилей и подзаряжаемых гибридных машин.



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