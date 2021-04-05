 

В Хабаровске «заминировали» все школы

05.04.2021, 2:12, Новости дня
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Сообщения об угрозе взрыва поступили во все школы Хабаровска, идет эвакуация, сообщили в администрации города.

«Поступили сообщения о минировании. Решили эвакуировать все школы», – приводит слова представителя администрации Хабаровска ТАСС. Всего в городе 70 школ.

Напомним, 8 февраля в РФ через соцсеть «заминировали» сразу 20 тыс. школ. Сначала в правоохранительные органы поступили сообщения о минировании школ в ряде регионов российского Дальнего Востока, включая Сахалинскую область, затем из-за «минирования» занятия отменили в школах Красноярска и ряде других городов. Днем позже школы «заминировали» в Подмосковье.



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