В Хабаровске «заминировали» все школы

Сообщения об угрозе взрыва поступили во все школы Хабаровска, идет эвакуация, сообщили в администрации города.

«Поступили сообщения о минировании. Решили эвакуировать все школы», – приводит слова представителя администрации Хабаровска ТАСС. Всего в городе 70 школ.

Напомним, 8 февраля в РФ через соцсеть «заминировали» сразу 20 тыс. школ. Сначала в правоохранительные органы поступили сообщения о минировании школ в ряде регионов российского Дальнего Востока, включая Сахалинскую область, затем из-за «минирования» занятия отменили в школах Красноярска и ряде других городов. Днем позже школы «заминировали» в Подмосковье.