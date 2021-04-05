Авиарейс из Токио аварийно сел в Красноярске

Выполнявший авиарейс из Токио во Франкфурт самолет авиакомпании All Nippon Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска, сообщили в пресс-службе аэропорта.

«[Авиалайнер] Boeing 787». Факт посадки был, посадка считалась аварийной», – приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

В результате происшествия никто не пострадал. Число находившихся на борту авиалайнера пассажиров и причина аварийной посадки не уточняется.

Напомним, 28 марта летевший из Москвы Boeing-737 экстренно приземлился в Краснодаре из-за рассогласования механизации закрылков.