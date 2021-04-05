 

Авиарейс из Токио аварийно сел в Красноярске

05.04.2021, 1:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Выполнявший авиарейс из Токио во Франкфурт самолет авиакомпании All Nippon Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска, сообщили в пресс-службе аэропорта.

«[Авиалайнер] Boeing 787». Факт посадки был, посадка считалась аварийной», – приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

В результате происшествия никто не пострадал. Число находившихся на борту авиалайнера пассажиров и причина аварийной посадки не уточняется.

Напомним, 28 марта летевший из Москвы Boeing-737 экстренно приземлился в Краснодаре из-за рассогласования механизации закрылков.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / VOAэкспресс 6 июля 2020

16.02 / Билецкий призвал запретить ОПЗЖ и принять закон о коллаборантах

30.12 / В ФМБА рассказали о разрабатываемой вакцине от COVID-19

02.01 / Разработчики показали обновленную модель Haval M6

14.01 / Из тюрем ОРДЛО можно выйти на волю за взятку. Цена – несколько десятков тыс. долларов США

30.08 / Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником

30.12 / Пятилетняя успешность пусков Роскосмоса выросла до 97%

21.01 / В Николаеве полиция задержала экс-нардепа: он пытался сбежать на машине, его догнали и разбили в кровь лицо – СМИ

18.12 / В Германии возмутились решением суда в Лозанне по России

26.03 / NYP – на пресс-конференции Байден активно пользовался шпаргалками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)