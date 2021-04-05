 

На Сахалине семь человек провалились под лед на снегоходе

05.04.2021, 1:18, Новости дня
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Двое детей и пятеро взрослых провалились под лед на снегоходе на Сахалине, спасатели доставили пострадавших в больницу, сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по Сахалинской области.

«Оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Сахалинской области поступила информация, что на озере Тунайча (Корсаковский район) под лед провалился снегоход с санями, на котором находились семь человек, в том числе двое детей», – говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, прибывшие на место спасатели, подняли пострадавших на борт судна на воздушной подушке «Хивус» и доставили в санаторий «Лесное озеро».

По данным МЧС, состояние шестерых человек оценивается как удовлетворительное, один мужчина без сознания доставлен в сахалинскую областную клиническую больницу.

В конце марта следователи сообщили, что в Самарской области женщина с пятилетним внуком погибли, провалившись под лед на реке. Ранее семья из пяти человек, включая трех детей, на автомобиле провалилась под лед на реке в Приморье и утонула.



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