 

В Египте провели “парад фараонов”. Видео

05.04.2021, 1:12, Новости дня
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Видео: Al Jazeera English / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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