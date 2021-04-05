В Египте провели “парад фараонов”. Видео
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Видео: Al Jazeera English / YouTube
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Видео: Al Jazeera English / YouTube
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