“Газпром” постепенно сокращает транзит газа через Украину – оператор ГТС

После запуска газопровода “Турецкий поток” транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на новые газопроводы, тем самым сократив транзит через Украину. Об этом 4 апреля написал в Facebook глава компании “Оператор ГТС Украины” Сергей Макогон.

“А с 1 апреля и поставки газа в Румынию полностью обеспечивается со стороны Болгарии через “Турецкий поток–2″. Сейчас по южном направлению через Украину транзит выполняется только для потребителей Молдовы”, – отметил он.

По словам Макогона, если будут завершены продолжения “Турецкого потока” через Болгарию и Сербию, то “Газпром” переведет и транзит в Венгрии тоже через “Турецкий Поток-2”, что для Украины означает дополнительную потерю 10–12 млрд м3 транзита ежегодно.

“Очень важно не допустить завершения строительства “Северного потока–2. Транзит газа через Украину – это не только значительных доход, а важный элемент энергетической и милитарной безопасности Украины”, – добавил он.

https://www.facebook.com/mcfire76/posts/10158564877249081

По дну Балтийского моря строят газопровод “Северный поток – 2”, который должен связать Россию с Германией. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

30 декабря 2019 года “Нафтогаз” и “Газпром” подписали новый контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору “качай или плати” составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, сообщали 2 января 2021 года в ООО “Оператор ГТС Украины”.

В интервью “Украинской правде”, опубликованном 1 марта, глава “Нафтогазу” Андрей Коболев заявил, что компания готова к прекращению транзита через Украину.

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