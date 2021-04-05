 

Прием лекарств от гипертонии связали со снижением смертности пациентов с COVID-19

05.04.2021, 0:46, Разное
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В систематический обзор, которые провели ученые из Великобритании, вошли  52 исследования, включавшие данные о клинических исходах более 101 тысячи пациентов с COVID-19. Главной целью было оценить связь между приемом ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) или блокаторов рецепторов ангиотензина (БРА) с повышенным риском госпитализации и летальных исходов при коронавирусе. Обе группы препаратов применяются для лечения повышенного артериального давления. 

Команда сосредоточилась на изучении данных о 26,5 тысячи пациентах, принимавших гипотензивные препараты до заражения, уделяя внимание случаям госпитализации, в том числе с потребностью в искусственной вентиляции легких, и летальных исходов.

Оказалось, что у таких людей риск тяжелых осложнений и смерти значительно ниже по сравнению с пациентами, которые не принимают ИАПФ и БРА. По мнению ученых, эти лекарства могут оказывать защитный эффект не только для людей с повышенными давлением, но и для пациентов с другими сопутствующими заболеваниями.

Вместе с тем исследование подтвердило, что хронические состояния, в первую очередь сердечно-сосудистые, почечные и онкологические заболевания, существенно повышают вероятность неблагоприятных клинических исходов при COVID-19.

«Наши результаты показали, что прием гипотензивных препаратов могут иметь преимущества для пациентов с COVID-19, поэтому их можно продолжать принимать без риска худших клинических исходов за исключением случаев, когда их не рекомендует лечащий врач», — заключили авторы мета-анализа.



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