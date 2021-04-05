Эксперты предупредили о подорожании отдыха в Крыму летом

Представители туристической сферы сообщили, что отдых в Крыму летом 2021 года подорожает в среднем на 10-25%, однако пообещали улучшение качества услуг.

По словам главы комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка, подорожание связано с выросшими ценами на топливо и тарифами на энергоносители. Также влияние окажет увеличение цен на «основные продукты питания», передает ТАСС.

Как рассказал гендиректор отеля Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян, базовые тарифы на размещение стали выше на 15-25% в зависимости от категории размещения. «Цены на отдых зависят от сезона, уровня загрузки, проводимых на территории мероприятий и наличия специальных предложений», – добавил Саруханян. По его словам, цены выросли в связи с появлением новой инфраструктуры и затратами на обеспечение мер безопасности из-за пандемии.

В свою очередь председатель Межрегиональной ассоциации малых отелей, владелица гостиницы Deep Town в Севастополе Наталия Стамбульникова сообщила, что рост цен был заложен в тарифы еще в конце 2020 года. При этом исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков считает, что в ряде мест цена завышена еще больше. По его мнению, это связано с высоким спросом.

Ранее глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк сообщил, что туристический поток в Крым в 2021 году может стать рекордным и превысить 8 млн туристов при условии стабильной ситуации с коронавирусом в России.