 

Эксперты предупредили о подорожании отдыха в Крыму летом

05.04.2021, 0:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Представители туристической сферы сообщили, что отдых в Крыму летом 2021 года подорожает в среднем на 10-25%, однако пообещали улучшение качества услуг.

По словам главы комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка, подорожание связано с выросшими ценами на топливо и тарифами на энергоносители. Также влияние окажет увеличение цен на «основные продукты питания», передает ТАСС.

Как рассказал гендиректор отеля Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян, базовые тарифы на размещение стали выше на 15-25% в зависимости от категории размещения. «Цены на отдых зависят от сезона, уровня загрузки, проводимых на территории мероприятий и наличия специальных предложений», – добавил Саруханян. По его словам, цены выросли в связи с появлением новой инфраструктуры и затратами на обеспечение мер безопасности из-за пандемии.

В свою очередь председатель Межрегиональной ассоциации малых отелей, владелица гостиницы Deep Town в Севастополе Наталия Стамбульникова сообщила, что рост цен был заложен в тарифы еще в конце 2020 года. При этом исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков считает, что в ряде мест цена завышена еще больше. По его мнению, это связано с высоким спросом.

Ранее глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк сообщил, что туристический поток в Крым в 2021 году может стать рекордным и превысить 8 млн туристов при условии стабильной ситуации с коронавирусом в России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Чижов назвал преувеличением заявление Борреля о «достижении дна» в отношениях с Москвой

05.08 / Кто победит в противостоянии в Беларуси: власть, или интернет? 

11.09 / Сын депутата Госдумы арестован по обвинению в избиении

08.07 / Al Jazeera – «исторический момент» — Пекин открыл в Гонконге собственное Управление по обеспечению национальной безопасности

23.07 / Смартфон Realme V5 сможет работать в сетях 5G

27.10 / ERR – от карантинных ограничений в Нарве больше всех страдают челноки и перевозчики

10.12 / Партия “Слуга народа” показала рекордно низкий результат на выборах в областных центрах – КИУ

09.07 / Сотрудника пресс-службы правительства Германии заподозрили в шпионаже на Египет

05.02 / Смартфоны Redmi могут оказаться в дефиците

24.02 / Тихановская: Уверена, что мой муж не является пророссийски настроенным человеком

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)