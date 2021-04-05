В РФ выявили 8,8 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в РФ выявили 8817 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлено 8817 новых случаев коронавируса в 84 регионах», из них 13,2% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1901, Санкт-Петербурге – 711, Московской области – 598.

Всего в стране выявлено 4 580 894 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 204 081 человека, из них 8212 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 357 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 100 374 человека.

Накануне, 3 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9021. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 204.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.