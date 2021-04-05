 

Жителей Флориды предупредили об угрозе шестиметровой волны с химикатами

05.04.2021, 0:24, Новости дня
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Власти округа Мэнати в штате Флорида предупредили жителей об угрозе обрушения на жилые дома шестиметровой волны технической воды с химикатами в случае возможного прорыва резервуара на бывшем фосфатном предприятии Пайни-Пойнт.

«Если произойдет полный прорыв, в течение минут – мы сейчас сократили объем в резервуаре до 340 млн галлонов – все это может полностью вылиться в течение минут, … волной воды в 20 футов высотой (6 метров)», – приводит РИА «Новости» текст заявления администратора округа Манати Скотта Хоупса.

Он призвал всех тех, кто находится в зоне эвакуации, последовать совету властей и покинуть свои дома. В зоне ЧП находится более 300 домохозяйств. При этом глава округа Манати отметил, что заключенные местной тюрьмы, находящейся в зоне эвакуации, были переведены на второй этаж здания, куда вода, по прогнозам, не достанет.

В свою очередь губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что за день в среднем удается выкачать около 33 млн галлонов воды. По его словам, национальная гвардия штата должна доставить еще 20 дополнительных насосов, чтобы ускорить процесс откачки.

Накануне губернатор Флориды объявил чрезвычайное положение в округе Мэнати из-за угрозы прорыва резервуара с химикатами. Власти предупредили, что 480 млн галлонов воды (около 18 тыс. кубометров) могут вылиться на окрестности за несколько минут. Согласно заявлению центра по чрезвычайным ситуациям округа, вода, выливающаяся из резервуара, «соответствует большинству стандартов качества морской воды» и «не радиоактивна», однако у нее повышен уровень кислотности.



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