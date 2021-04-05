 

Выбор России

05.04.2021, 0:24, Разное
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Если не Путин, то Бутина.

Вот есть у нас Мария Бутина,
Предмет полемики к тому же:
Кто говорит, что лучше Путина,
А кто-то думает, что хуже.

Народ в недоуменье мечется:
Не просто сходство — даже парность!
Она, как он, была разведчица,
Хотя, в отличие, попалась.

Она в сюжете из колонии
Сказала внятно и горласто,
Что есть места и отдаленнее,
И некомфортнее гораздо.

Она на Лешу как накинется!
Как будто Леша — враг по крови.
Любая сельская гостиница
Страшней колонии в Покрове.

И все без тени принуждения —
Не под кнутом, не в пасти волка,
С оттенком даже наслаждения —
Как комсомолка-доброволка.

Вглядись в черты ее холеные,
Хотя истерзанные злобой:
Не в санатории — в колонии!
Хлебни, Алешенька, испробуй!

Проблема, кажется, запутанна.
Как разобраться с этой басней?
Она гнусней, конечно, Путина,
Но Путин, кажется, опасней?

Она смутит, конечно, зрителя,
Но камня в Машу я не кину —
Ведь не натравит отравителя,
Не вводит войск на Украину!

И много ль, кстати, этих зрителей,
Что верят этой песне жабьей?
Она, конечно, омерзительней,
Но он, конечно, кровожадней.

И если в судную минутину
Меня б о выборе спросили —
Я б, вероятно, выбрал Бутину:
Она, по крайности, бессильней.

…Но в некий час Россия-пленница
Вздохнет свободно и протяжно,
И у штурвала Путин сменится —
Каким путем, уже не важно.

Все станет новым — не по сути, но
Не тем, что мы терпели с детства.
А неизменной будет Бутина.
Ей просто никуда не деться.

Не вечно тусклое убожество.
Как только он оставит вожжи —
Похоже, все свои художества
Они же свалят на него же.

Как положения реального
Не оценить шпионке милой?
Она начнет лизать Навального
Все с той же мерзостною миной.

И если в оттепель-распутицу
(Она близка, таков мой вывод)
Я в телеке увижу Бутину —
Боюсь, меня немедля вырвет.

Когда, раскаяньем окутана,
Она начнет нам врать в глазищи —
Тогда б я точно выбрал Путина.
Он был беспримесней. И чище.

Дмитрий Быков

Источник: Новая газета



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