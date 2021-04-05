Выбор России

Если не Путин, то Бутина.

Вот есть у нас Мария Бутина,

Предмет полемики к тому же:

Кто говорит, что лучше Путина,

А кто-то думает, что хуже.

Народ в недоуменье мечется:

Не просто сходство — даже парность!

Она, как он, была разведчица,

Хотя, в отличие, попалась.

Она в сюжете из колонии

Сказала внятно и горласто,

Что есть места и отдаленнее,

И некомфортнее гораздо.

Она на Лешу как накинется!

Как будто Леша — враг по крови.

Любая сельская гостиница

Страшней колонии в Покрове.

И все без тени принуждения —

Не под кнутом, не в пасти волка,

С оттенком даже наслаждения —

Как комсомолка-доброволка.

Вглядись в черты ее холеные,

Хотя истерзанные злобой:

Не в санатории — в колонии!

Хлебни, Алешенька, испробуй!

Проблема, кажется, запутанна.

Как разобраться с этой басней?

Она гнусней, конечно, Путина,

Но Путин, кажется, опасней?

Она смутит, конечно, зрителя,

Но камня в Машу я не кину —

Ведь не натравит отравителя,

Не вводит войск на Украину!

И много ль, кстати, этих зрителей,

Что верят этой песне жабьей?

Она, конечно, омерзительней,

Но он, конечно, кровожадней.

И если в судную минутину

Меня б о выборе спросили —

Я б, вероятно, выбрал Бутину:

Она, по крайности, бессильней.

…Но в некий час Россия-пленница

Вздохнет свободно и протяжно,

И у штурвала Путин сменится —

Каким путем, уже не важно.

Все станет новым — не по сути, но

Не тем, что мы терпели с детства.

А неизменной будет Бутина.

Ей просто никуда не деться.

Не вечно тусклое убожество.

Как только он оставит вожжи —

Похоже, все свои художества

Они же свалят на него же.

Как положения реального

Не оценить шпионке милой?

Она начнет лизать Навального

Все с той же мерзостною миной.

И если в оттепель-распутицу

(Она близка, таков мой вывод)

Я в телеке увижу Бутину —

Боюсь, меня немедля вырвет.

Когда, раскаяньем окутана,

Она начнет нам врать в глазищи —

Тогда б я точно выбрал Путина.

Он был беспримесней. И чище.

Дмитрий Быков

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