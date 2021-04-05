 

Украинка Конотоп выиграла три золота на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

05.04.2021, 0:20, Новости дня
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Украинская спортсменка Камила Конотоп, которая выступает в весовой категории до 55 кг, завоевала три золотых медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Об этом 4 апреля сообщил Национальный олимпийский комитет Украины на странице в Facebook.

Конотоп смогла завоевать золото в рывке – она подняла штангу весом в 95 кг, а также в толчке –113 кг. По сумме многоборья Конотоп подняла 208 кг.

Ранее на европейском первенстве две бронзовые медали завоевал Дмитрий Вороновский в весовой категории до 55 кг. В толчке он сумел поднять 137 кг, а в целом – 247 кг. Еще одна украинка Ангелина Ломачинская заняла третье место в рывке в весовой категории до 45 кг.

https://www.facebook.com/olympicua/posts/3895255107220657

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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