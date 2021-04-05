 

Под Рязанью три человека погибли в ДТП с грузовиком

05.04.2021, 0:02, Новости дня
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Мужчина и две женщины погибли в ДТП с участием грузовика на трассе М-5 «Урал» под Рязанью, сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

По данным ведомства, авария произошла примерно в 4.55 на 174-м километре автодороги М-5 «Урал». По предварительным данным, 33-летний житель Рыбновского района Рязанской области на автомобиле Mercedes, ехавший в сторону Рязани, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом под управлением жителя Пензенской области, передает РИА «Новости».

«В результате происшествия водитель и две пассажирки автомобиля Mercedes от полученных травм скончались на месте ДТП. Личности пассажирок в настоящий момент устанавливаются», – уточнили в УМВД.

Накануне на юге Москвы произошло смертельное ДТП с автомобилями такси и каршеринга. Погибли два человека.



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