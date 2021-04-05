Эвакуация объявлена в аэропорту Варшавы из-за сообщения о «бомбе»

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05.04.2021, 0:02, Новости дня
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Эвакуацию пассажиров проводят в варшавском аэропорту имени Шопена после сообщения о «бомбе» на борту одного из самолетов, сообщила представитель Погранохраны Польши Дагмара Белец-Янас.

«Службы варшавского аэропорта имени Шопена получили информацию о том, что на борту одного из самолетов может находиться взрывное устройство», – приводит слова представителя Погранохраны Польши РИА «Новости».

«Идет эвакуация пассажиров», – добавила представитель погранохраны, пояснив, что сейчас саперы работают на борту одного из самолетов.

Представитель аэропорта Петр Рудский пояснил, что речь идет о самолете Turkish Airlines, прилетевшем из Стамбула.

Напомним, в сентябре минувшего года пассажиров и персонал аэропорта Хабаровска эвакуировали после поступления сообщения о заложенных взрывных устройствах. В том же месяце «заминировали» аэропорт Жуковский.

В июле 2020 года правоохранительные органы получили анонимное сообщение о «минировании» аэропортов в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Москве. Кроме того, после получения сообщения о «минировании» эвакуировали аэропорт Хабаровска.



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