В Белоруссии оценили готовность второго энергоблока БелАЭС

Общая готовность второго энергоблока БелАЭС оценивается в 80%, сообщил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

«Общая готовность второго энергоблока оценивается в 80%. В этом году уже была обеспечена сборка реактора, загрузка в него имитаторов тепловыделяющих сборок, также планируется уже переход в ближайшее время к следующему подэтапу – так называемой холодной и горячей обкатке реакторной установки… В дальнейшем в течение 2021 года планируется также поставка свежего ядерного топлива на второй энергоблок, загрузка его в активную зону реактора и, соответственно, начало проведения физического пуска», – приводит слова Каранкевича РИА «Новости».

Что касается первого энергоблока БелАЭС, министр отметил, что на нем в настоящее время продолжается этап опытно-промышленной эксплуатации, в рамках которого проводятся испытания и регламентные работы. По словам Каранкевича, всего из 394 испытаний выполнено 309. «Когда будут успешно выполнены все испытания, в дальнейшем мы перейдем на блоке к комплексному опробованию. Это работа на номинальной мощности реакторной установки в течение 15 суток», – рассказал глава минэнерго республики.

Напомним, 7 марта на втором блоке БелАЭС началась загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок.

13 января на 100% мощности вывели первый энергоблок Белорусской АЭС. Опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока БелАЭС началась 22 декабря 2020 года. Официальная церемония запуска БелАЭС состоялась 7 ноября. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы.