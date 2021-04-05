Рыбинск. Криминальная хроника с 29 марта по 4 апреля

05.04.2021, 7:07, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Подозреваемый в совершении кражи шоколада из магазина установлен

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что из магазина расположенного на ул. Приборостроителей неизвестный мужчина похитил 10 коробок шоколадных конфет.

Ущерб от кражи составил около 3-х тысяч рублей. Сотрудниками полиции установлен подозреваемый житель г. Рыбинска 2002 г.р. , которым даны признательные показания. Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Дознание продолжается.

В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Полицейские продолжают пресекать факты повторного управления транспортом в состоянии опьянения

Отделом дознания МУ МВД России « Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

в отношении жителя г. Рыбинска 1988 г.р. , который утром 01.04. 2021 года в районе ул. 9 мая управлял автомашиной «ВАЗ 2114» в состоянии алкогольного опьянения и был остановлен сотрудниками ГИБДД. Ранее водитель уже был привлечен к административной ответственности по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ и лишен права управления транспортными средствами. Дознание продолжается.

Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения: не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Полицейские готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных водителях.

Установлены подозреваемые в краже денег и личных вещей

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась местная жительница и сообщила, что при неизвестных обстоятельствах утратила сотовый телефон и кошелек, в котором находилась банковская карта, с которой были сняты денежные средства в сумме около 40 тыс. рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены подозреваемые в совершении преступления — двое мужчин жителей г. Рыбинска 1994 г.р. и 1987 г.р. Злоумышленники дали признательные показания. Установлено, что в районе ул. М. Горького подозреваемые увидели, как неизвестная женщина, выходя из такси, выронила из сумки сотовый телефон и кошелек, в котором находилась банковская карта с пин-кодом. Подобрав утраченные вещи, один из любителей легкой наживы снял с банковской карты 25 тыс.

рублей, а затем произвел оплату товаров в различных магазинах на сумму около 5,5 тысяч рублей и продал ее телефон, а второй используя сим-карту найденного телефона, похитил с расчетного счета заявительницы 8 тысяч рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража». Одному из подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

В Рыбинске полицейскими установлены подозреваемые в совершении кражи чугунных ограждений

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что неизвестные лица, находясь на мосту автомобильной дороги на улице Фурманова, похитили 4 секции чугунного ограждения дороги. Ущерб составил более 6 тыс. рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены подозреваемые в совершении кражи — двое местных жителей 1980

г.р. и 1992 г.р. Мужчины дали признательные показания. Подозреваемые пояснили, что планировали сдать украденные ограждения в пункт приема металлолома. Похищенное частично изъято. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

В Рыбинске полицейскими установлен подозреваемый в серии мошенничеств в Интернете

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась женщина и сообщила о том, что неизвестный мужчина обманным путем завладел ее деньгами в сумме около 3000 рублей.

В результате проведенной проверки было установлено, что ранее на одном из Интернет-сайтов заявительница нашла объявление о продаже запчастей для автомашины. Позвонив по указанному в объявлении телефону, заявительница договорилась о покупке и перевела на карту продавцу денежные средства, однако запчасти ей не были доставлены, а деньги не возвращены. Позднее в полицию с аналогичными заявлениями обратились еще несколько граждан. Сумма причиненного им ущерба составила от 3 до 8 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении преступления — житель г. Костромы 1969 г.р. Мужчина дал признательные показания. Ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В настоящее время расследование продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление других эпизодов его противоправной деятельности.

Полиция призывает граждан быть предельно внимательными и бдительными при осуществлении денежных расчётов

– Полиция предупреждает: мошенники размещают на сайтах и в социальных сетях объявления о продаже продукции, оказании услуг по заведомо выгодным условиям, в последующем требуя получения задатка или полной оплаты стоимости товара в качестве подтверждения намерений покупателя совершить сделку.

– Чтобы не пострадать от преступных посягательств, исключите случаи предоплаты по предложениям о продаже товаров и предоставлении услуг на сайтах бесплатных объявлений.

– Помните, что, перечисляя деньги незнакомым лицам посредством анонимных платежных систем, вы не имеете гарантий их возврата в случае, если сделка не состоится.

– Никому не сообщайте PIN-код и CVV2-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия и персональные данные владельца.

– Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой.

В Рыбинске сотрудниками полиции установлена подозреваемая в грабеже

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась горожанка и сообщила о том, что неизвестная женщина нанесла ей побои и открыто похитила золотые украшения.

Общий ущерб составил сумму около 36 тысяч рублей. Заявительница пояснила сотрудникам полиции, что после распития спиртных напитков в квартире микрорайона Полиграф, куда она пришла в гости со случайными знакомыми мужчиной и женщиной, произошел конфликт, в результате которого она лишилась драгоценностей.

Участковыми уполномоченными полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий установлена подозреваемая — жительница г. Рыбинска 1979 г.р. Похищенное изъято. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Расследование продолжается.

Подозреваемый в совершении ограбления магазина установлен

Ранее в дежурную часть МУ МВД России « Рыбинское» поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина из торгового зала магазина расположенного в микрорайоне Переборы, открыто похитил различный товар, после чего скрылся с места происшествия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен -житель г. Рыбинска 1996 г.р., которым даны признательные показания.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст. 161, УК РФ (грабеж). Похищенное изъято, расследование продолжается.

В соответствии с ч.1 ст. 161, УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Житель Ярославля подозревается в причастности к незаконному обороту наркотиков

В результате оперативно-розыскных мероприятий в микрорайоне Северный г. Рыбинска сотрудниками полиции установлен подозреваемый в причастности к незаконном обороту наркотических средств — ранее судимый житель г. Ярославля 1987 г.р., у которого изъят полимерный сверток с веществом.

Экспертами ЭКЦ УМВД установлено, что изъятое вещество – наркотическое средство метадон, весом более 8 граммов, что является крупным размером. Следственным управлением МУ МВД России « Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ. Подозреваемым даны признательные показания. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде содержание под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

В соответствии с ч. 2 ст. 228 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.