 

Россотрудничество и еще 10 российских компаний попали под санкции СНБО

04.04.2021, 23:28, Новости дня
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Офис президента обнародовал полный перечень компаний, против которых Украина 2 апреля ввела санкции. Всего в списке 79 предприятий.

В частности, под санкции попали 11 российский компаний:

федеральное агентство “Россотрудничество”;
авиакомпания “Волга-Днепр”;
завод “Спецагрегаты” (Севастополь);
техническая база “Звездочка” (Мурманская область);
ООО “Снабком” (Тула);
ООО “Завод Молот-Механика” (Севастополь);
ООО “Севмормаш-2М” (Севастополь);
судостроительное предприятие “Дальзавод” (Приморский край);
производитель гидравлических и пневматических силовых установок “Севастопольский агрегатный завод”;
ОАО “514 авиационный ремонтный завод” (Тверская область);
ОАО “322 авиационный ремонтный завод” (Приморский край).

Также в перечень попали несколько компаний, зарегистрированных в Польше, Эстонии, ОАЭ и Швейцарии. Отмечается, что владельцем подсанкционной швейцарской компании Prometey Swiss Sa является гражданин России Василий Солдатов.

Активы этих компаний на территории Украины заблокированы, торговые операции с ними прекращены, лицензии аннулированы.

Помимо этих мер, в отношении Россотрудничества действуют запрет деятельности филиалов и представительств на территории Украины, запрет на проведение общественной и гуманитарной деятельности, ведение агитационной, пропагандистской деятельности, печати и распространения информационных материалов, на использование СМИ и информационных ресурсов.

Также для Россотрудничества вводится запрет на аренду имущества, а также на совершение любых сделок. Прекращают действовать межправительственные договоры, совместные проекты и программы в гуманитарной, научных и других сферах. Доступ в Украине к интернет-ресурсам, используемым Россотрудничеством и его представительством в Украине, будет заблокирован. Прекращаются официальные визиты и переговоры.

Россотрудничество – федеральный орган исполнительной власти России для оказания госуслуг и управления госимуществом в сфере обеспечения и развития международных отношений РФ с иностранными государствами. В Украине действует филиал Россотрудничества – Российский центр науки и культуры в Киеве, его сотрудники в прошлом месяце назвали Тараса Шевченко “русско-украинским” поэтом. Тогда Минкульт просил СНБО рассмотреть вопрос деятельности филиала этой организации в Украине.

2 апреля на заседании СНБО приняли решение ввести санкции против 10 людей, которых совет считает причастными к контрабанде. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что санкции были введены на основании данных СБУ.

В числе лиц, против которых ввели санкции, – одесские бизнесмены Вадим Альперин, Александр Чудаков, Виктор Шерман, а также Александр Кравченко, Владимир Дидух, Иван Бокало, Валерий Пересоляк, Юрий Кушнир, Орест Фирманюк и Александр Ереминчук.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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