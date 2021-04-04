Ученые рассказали о характерных признаках скорого расставания супружеских пар

Несколько американских научных групп провели свои исследования, посвященные изучению поведенческих особенностей супружеских пар, которым в скором времени было суждено расстаться. На основании результатов научных работ исследователи выделили признаки, характерные для поведения партнеров перед разрывом.

Одно из исследований было проведено группой психологов, представляющих Техасский университет в Остине, которых возглавляла Сара Сераж. Информационной базой для них стала местная социальная сеть Reddit – на её онлайн-страницах вели свое общение участники исследования, у которых произошло осложнение в отношениях с возлюбленными. Примечательно, что в итоге коллективом Сераж было обработано более миллиона сообщений, которые оставили почти семь тысяч пользователей соцсети. Психологи отмечают, что примерно за три месяца до разрыва отношений у супругов претерпевала изменений лексика и наиболее употребляемыми словами становились личные местоимения – я или мы. При этом интересным является тот факт, что обсуждаемые темы были самыми разнообразными и могли вовсе не касаться взаимных отношений. Как полагает Сара Сераж, изменение лексикона в сторону личных местоимений обусловлено раздумьями партнеров из-за тяжелой психологической ситуации и депрессивного состояния.

Эксперт Шрикант Нарайанан, который вместе с коллегами из Университета Южной Калифорнии также проводил исследование на вышеупомянутую тему, со своей стороны придерживается мнения, что ключевыми признаками изменений в отношениях являются не столько употребляемые в общении слова, сколько их эмоциональный окрас. В частности, специалисты информируют, что у всех расстававшихся пар, откровения которых стали достоянием психологов, примерно за год до развода общение становилось эмоционально окрашено совсем по иному, чем прежде. Южнокалифорнийская группа использовала для идентификации таких метаморфоз современное компьютерное оборудование, и в 82% случаев пессимистический прогноз оправдывался. Впрочем, как подчеркнули специалисты, самостоятельно отличать на слух критическую интонацию от нормальной обычному человеку не представляется возможным. Ученые предположили, что, возможно, в будущем может появиться некий “идентификатор” в виде приложения для смартфона, способный помочь парам распознать опасный признак.

Результаты изысканий своих техасских и калифорнийских коллег решил резюмировать профессор Джон Готтман, представляющий Вашингтонский университет и являющийся автором известной с США книги “Семь принципов счастливого брака”. По его словам, в спорах супругов, у которых в скором времени может произойти разрыв, начинает появляться явно выраженный сарказм, а их слова и мимика наполняются выражением презрения и насмешки. Партнеры словно возводят некую “защитную стену”, уклоняясь от общения и обсуждения проблем, а в появляющихся неурядицах предпочитают обвинить “визави”. В итоге зачастую в процессе диалогов нередкими являются неадекватная реакция, граничащая с восприятием словесных нападок как физической угрозы, и неумение останавливать ссору своевременно, до перехода её в критическую фазу.

Источник: actualnews.org