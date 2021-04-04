 

Медики рассказали о факторах, понижающих риск возникновения подагры у мужчин

04.04.2021, 23:20, Разное
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Медики рассказали о факторах, которые помогают снизить риск подагры на 77%. Эксперты утверждают, что на появление заболевания влияет индекс массы тела.
Исследователи изучали здоровье около 45 000 мужчин и выяснили, что уменьшение веса, отказ от спиртных напитков, мочегонных средств, качественная еда помогают снизить риски появления подагры на 77%. При заболевании уровень мочевой кислоты повышается, она собирается в пальцах ног и суставах, что приводит к воспалительному процессу этих областей, вызывая сильную боль.

Эксперты также обнаружили, что минимальный риск болезни был у участников с ИМТ не более 25 единиц. Также они отмечают, что такие же результаты оказались у людей, отказавшихся от спиртного и мочегонных средств. В список эксперты добавили и полезные свойства DASH-диеты, которая предполагает добавку в еду продуктов, которые обогащены клетчаткой, белками, минералами и уменьшение употребление блюд с большим числом жиров.

Мужчины с ожирением имеют и высокий фактор появления подагры. Но доктора предупреждают, что не стоит торопиться во время похудения. Если вес теряется резко, то организм испытывает стресс, что приводит к проблемам со здоровьем. В норме человек может терять 0,5-1 кг за неделю.

Источник: inosmi.ru



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