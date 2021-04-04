 

Доктор-гастроэнтеролог предупредила об опасности клизм

04.04.2021, 23:20, Разное
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Ольга Аришева, гастроэнтеролог, сообщила, что очищение кишечника клизмой способно приводить к нарушениям функционирования желудочно-кишечного тракта. Также доктор напомнила, что не нужно злоупотреблять и слабительным.
Специалист рассказала, что не стоит пользоваться клизмами на протяжении долгого периода, так как этот метод медицинской манипуляции должен применяться для экстренной ситуационной помощи. Существуют и отдельные препараты слабительного, которые должен подбирать только медик. Длительное применение клизмы или слабительного может привести к повреждениям слизистой оболочки толстой кишки.

Эксперт сообщила, что в кишечнике людей приблизительно 2 кг бактерий и различная микрофлора в каждом из отделов ЖКТ. Доктор заявляет, что нельзя злоупотреблять и продуктами с пре- и пробиотиками, биодобавками и бифидобактериями.

Источник: govoritmoskva.ru



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