Доктор-гастроэнтеролог предупредила об опасности клизм

Ольга Аришева, гастроэнтеролог, сообщила, что очищение кишечника клизмой способно приводить к нарушениям функционирования желудочно-кишечного тракта. Также доктор напомнила, что не нужно злоупотреблять и слабительным.

Специалист рассказала, что не стоит пользоваться клизмами на протяжении долгого периода, так как этот метод медицинской манипуляции должен применяться для экстренной ситуационной помощи. Существуют и отдельные препараты слабительного, которые должен подбирать только медик. Длительное применение клизмы или слабительного может привести к повреждениям слизистой оболочки толстой кишки.

Эксперт сообщила, что в кишечнике людей приблизительно 2 кг бактерий и различная микрофлора в каждом из отделов ЖКТ. Доктор заявляет, что нельзя злоупотреблять и продуктами с пре- и пробиотиками, биодобавками и бифидобактериями.

Источник: govoritmoskva.ru