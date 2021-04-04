Москвичей предупредили об ухудшении погоды

Начало предстоящей недели в Москве будет теплой, однако уже в четверг ожидается сильный ливень и мокрый снег, образуется снежный покров, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В понедельник и большую часть вторника, на фоне повышенного атмосферного давления, жителей Москвы ждут по-весеннему погожие деньки с температурным фоном на два-три градуса выше положенной климатической нормы. Ночью столбики термометров будут колебаться от минус трех до плюс двух, а днем воздух прогреется от плюс семи до 12. И покажется, что наконец-то весна пойдет в наступление по всем фронтам. Однако, это иллюзия», – рассказал Тишковец. Об этом информирует РИА «Новости».

Он добавил, что к концу вторника станет ощущаться приближение атмосферного фронта, из-за чего постепенно начнутся небольшие дожди, в среду облачность продолжит уплотняться, а интенсивность дождя (ночью возможно с мокрым снегом) увеличится, под утро от ноля до плюс пяти, днем от плюс шести до 11.

«Четверг, 8 апреля, станет настоящим испытанием непогодой. Регион будет атакован мощным «балканцем» – циклоническим вихрем балканского происхождения, который обрушится сильными осадками с общим количеством до 12-17 миллиметров, что составляет более 1/3 всей месячной нормы», – рассказал синоптик.

В четверг температура понизиться от плюс трех до плюс шести, что приведет к мокрому снегу с ухудшением видимости до нескольких сотен метров, начнет формироваться временный снежный покров. Порывы западного ветра будут достигать 12-17 метров в секунду.

Атмосферное давление опустится до 729 миллиметров ртутного столба. В ночь на пятницу воздух остынет до околонулевых отметок. Днем в пятницу воздух прогреется от плюс шести до плюс 11, что станет прологом к настоящему наступлению весны и потеплению.

Ранее сообщалось, что Европейскую Россию в ближайшие пять дней ожидает «температурная уравниловка», когда столбики термометров на Северо-Западе, в Приволжском федеральном округе и в центре страны будут держаться на одном и том же уровне в 6-11 градусов.