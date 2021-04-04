 

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 130 млн

04.04.2021, 23:10, Новости дня
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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 130 млн, более 2,8 млн человек умерли, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, на 4 апреля поступили сведения о 130422190 инфицированных и 2842135 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 510365, умерших – на 10173, передает ТАСС.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 34% случаев инфицирования коронавирусом, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Северную и Южную Америку (177098), на втором месте – Европа (169858), на третьем – Юго-Восточная Азия (103810).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США – свыше 30 млн. Далее следуют Бразилия, Индия, Франция, Россия, Великобритания, Италия, Турция, Испания, Германия, Польша и Колумбия. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Ранее французские СМИ сообщали, что ЕС провалил кампанию по вакцинации от коронавируса в первом квартале 2021 года.



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