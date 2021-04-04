 

В ЕС собрались обсудить «военную активность РФ вокруг Украины»

04.04.2021, 23:10, Новости дня
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Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза на ближайшем заседании обсудят «военную активность РФ вокруг Украины», сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам телефонного разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

«Беседовал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. С серьезной озабоченностью слежу за российской военной активностью вокруг Украины. Будем дальше обсуждать с Дмитрием Кулебой и министрами иностранных дел ЕС на следующем заседании», – написал Боррель в Twitter.

Ранее в воскресенье Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. Вслед за ними Украину поддержал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.

Напомним также, в пятницу Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте РФ и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Совете Федерации предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Соединенных Штатов.

Ранее полпред РФ в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.



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