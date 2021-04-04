 

“Европейский союз с вами”. Боррель заверил Украину в поддержке

04.04.2021, 22:34, Новости дня
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с высоким представителем ЕС, вице-президентом Европейской Комиссии Жозепом Боррелем, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Кулеба проинформировал собеседника о дестабилизирующих действиях России, в частности о системном обострении ситуации в Донецкой и Луганской областях и в Крыму, а также о нежелании РФ подтвердить приверженность режиму прекращения огня, наращивание РФ военного присутствия вблизи границ Украины и интенсивном распространение дезинформации.

Боррель заверил Кулебу в неизменной поддержке ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины: “Европейский союз с вами”.

Высокий представитель ЕС также пригласил главу украинской дипломатии принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС 19 апреля. Кулеба принял приглашение.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб ООС неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. Очередное обострение произошло 26 марта: в районе поселка Шумы Донецкой области незаконные вооруженные формирования России открыли огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела погибло четверо бойцов ВСУ. Еще двое военнослужащих получили ранения.

По данным Офиса президента на 1 апреля, с начала года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

30 марта на внеочередном заседании Верховной Рады главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает военное присутствие возле границы с Украиной на юге, востоке и севере: в Брянской, Воронежской областях, а также в оккупированном Крыму.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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