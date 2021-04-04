 

Жители Финляндии высмеяли Украину за попытку обострения отношений с Россией

04.04.2021, 22:26, Разное
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Интернет-пользователи из Финляндии прокомментировали действия властей Украины. Жители скандинавской страны высмеяли попытки Киева спровоцировать очередное обострение отношений с Россией.
В последние несколько недель ситуация на Донбассе резко обострилась. Украина объявила, что не намерена уступать, при этом в местных СМИ сообщается о якобы вероятной полномасштабной войне с Россией. Подобная информация вызвала смех у жителей Финляндии. В аккаунтах финских граждан в социальных сетях появилось множество комментариев сложившейся ситуации. Их авторы сообщают, что не верят словам украинских политиков.

Кроме того, многие подвергли критике речь президента Владимира Зеленского о низком рейтинге его российского коллеги. Они напомнили, что процент поддержки самого лидера Украины упал за время каденции до минимального. Заняв пост с рекордным показателем в 73 %, популярность бывшего комика опустилась до отметки ниже 25 %. У ряда финских пользователей Сети слова Зеленского в адрес Владимира Путина вызвали и вовсе жёсткую реакцию. Причем количество тех, кто не подвергся влиянию пропаганды против Российской Федерации, оказалось в чате значительно больше, чем тех, кто принял информацию за чистую монету.

Комментаторы обращали внимание на то, что глава украинского государства, по их мнению, ищет поводы для очередной эскалации. Таким образом он надеется поднять рейтинг, падающий все ниже. Также среди мнений простых финнов была просьба не воспринимать Россию, как недружественную страну. Оставившие подобные замечания пользователи напомнили о поражении перед Москвой в былые времена, заверив, что больше подобных инцидентов не будет. К слову, Хельсинки не приглашает войска НАТО к своим границам и никакого недовольства в стране из-за этого нет.

Источник: riafan.ru



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