 

Ученые выявили наиболее невосприимчивых к воздействию алкоголя обитателей Земли

04.04.2021, 22:26, Разное
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Канадские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили особенности воздействия алкоголя на разных представителей земной фауны. На основании результатов исследователи рассказали о наиболее устойчивых к негативному влиянию спиртного млекопитающих.
За базовую основу исследования ученые, представляющие Университет Калгари (Канада), взяли факт того, что основную защиту от губительного воздействия алкоголя на организм обеспечивает высокая активность генов, которые отвечают за синтез алкогольдегидрогеназ. Данные ферменты обеспечивают нейтрализацию действия этилового спирта, переводя его в ацетальдегид с последующей трансформацией в уксусную кислоту. Последняя затем распадается на углекислый газ и воду. Таким образом, большая активность алкогольдегидрогеназ обеспечивает более быстрое расщепление этанола с перспективой большего его употребления животным без сопутствующего отравления. Функционирование фермента ADH7, первым вступающего в дело после попадания спиртного в организм, специалисты решили отследить по связанному с ним гену. Информация по данному отрезку ДНК была собрана у 85 видов млекопитающих, среди которых были грызуны, рукокрылые, приматы, парнокопытные, хоботные, хищные и китообразные. Затем эти данные эксперты сопоставили с пищевыми привычками указанных представителей фауны. При этом особое внимание было уделено тому, какое количество животные употребляют фруктов – этот компонент рациона в виде перезревших или перебродивших плодов в наибольшей мере содержит природный этанол. И именно они, как выяснилось, обеспечивают повышенную активность “алкогольного” гена. В результате самыми стойкими к этанолу были признаны представители рукокрылых, приматов и некоторых видов сумчатых – например, домовой опоссум.

Примечательно, что ген ADH7 имеется в наличии у 79 из 85 исследованных видов. Однако у некоторых из них указанный компонент генома не функционирует, и такую тенденцию продемонстрировали лошади, слоны и белые носороги. Как объяснили ученые, упомянутые животные не могут с достаточной эффективностью перерабатывать алкоголь, поэтому случайное его употребление может спровоцировать у зверей проявления сильного опьянения или серьезного отравления.

Источник: ria.ru



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