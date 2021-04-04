С удочками наперевес

Укладчики газопровода «Северный поток — 2» обвиняют Польшу в помехах строительству с помощью военных и рыболовных судов.

В понедельник директор Кингисеппского филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин обвинил Польшу в «спланированных и подготовленных провокациях» с целью сорвать строительство «Северного потока — 2». Он заявил, что в непосредственной близости от строящегося газопровода курсируют польские военные корабли, а над зоной строительства летает польский военный самолет. Польша на это отвечает, что ее корабли и самолеты выполняют свои «законные обязанности».



Судно-трубоукладчик «Фортуна» вышло в море для работ по «Северному потоку». Январь 2021. Фото: РИА Новости

«Польская провокация»

Сначала, рассказал Минин «Интерфаксу», были рыболовные суда — такое судно, например, зашло в зону строительства газопровода 22 февраля и не отвечало на сигналы по радиосвязи. Впоследствии еще несколько похожих рыболовных судов тоже заходили в охранную зону.

Первую военную подводную лодку строители газопровода заметили 28 марта — по словам Минина, на расстоянии менее одной мили, что могло повредить якорную систему трубоукладочного судна «Фортуна». Примерно в то же время над зоной строительства стал регулярно совершать полеты противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi.

По мнению Минина, «речь идет о явно спланированных и подготовленных провокациях как с использованием рыболовецких судов, так и военных кораблей, подлодок и самолетов с целью препятствования осуществлению экономического проекта».

«Это, пожалуй, первый и беспрецедентный случай подобного рода в истории», — пояснил представитель Nord Stream2 AG.

Позицию компании поддержал российский МИД. Замминистра иностранных дел Александр Грушко отметил, что нормы мореплавания должны строго соблюдаться. Он был осторожнее в оценках действий польских кораблей и не говорил о провокации, зато выразил уверенность, что «Северный поток — 2» «отвечает интересам укрепления энергобезопасности Европы и отношение к не нему будет именно таким, а не таким, которое пытается европейцам навязать Вашингтон».

Позиция Польши

Польша отрицает, что намеренно препятствует строительству газопровода. Министерство обороны страны 29 марта сообщило, что военные корабли выполняют свои «законные обязанности» в открытом море. Военные самолеты, по словам министерства, также выполняют свои обычные патрульные полеты, никак не вмешиваясь в действия гражданских властей.

При этом инциденты с военными кораблями и самолетами в Балтийском море, которые заплыли или залетели не туда, — вообще не редкость. Так, например, осенью 2019 года российский посол в Эстонии получил ноту из-за того, что российский военный самолет нарушил воздушное пространство страны — это был уже третий такой случай за год.

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Что еще происходит вокруг строительства газопровода

В четверг Польша аннулировала регистрацию двух немецких судов — Krebs Geo и Krebs Jet, которые ходят под польским флагом и стоят на учете в Морской палате Польши. По данным замминистра инфраструктуры Гжегожа Витковского, эти корабли были заняты в строительстве российского газопровода. По словам чиновника, документы обоих судов теперь недействительны, а сами они будут рассматриваться как объекты, нарушающие санкции. Витковский отметил, что «ни одно из судов, плавающих под польским флагом, не может ущемлять экономические интересы польского государства».

«Нас не интересует, что они перевозят, чем занимаются, до тех пор, пока это не угрожает экономическим интересам нашей страны, — пояснил замминистра. — Однако эти два судна в последнее время активизировали свою работу по проекту Nord Stream 2. С пятницы

„

эти два судна не должны появляться в наших водах. В противном случае мы оставляем за собой право задержать их для проверки».

Германия против США

Параллельно продолжается спор Германии и США вокруг проекта «Северный поток — 2». Санкции, предполагающие, что практически любая европейская компания, предоставляющая любые услуги в рамках строительства газопровода, может лишиться выхода на американский рынок и возможности иметь счета в американских банках, были утверждены еще администрацией Трампа. Новый президент Джо Байден в вопросе «Северного потока — 2», очевидно, планирует продолжать эту линию. Госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил во время пресс-конференции в Брюсселе в среду, что Байден считает газопровод «плохой идеей», а вечером накануне напомнил министру иностранных дел Германии Хайко Маасу, что США выступают против строительства.

Внутри Германии основные противники проекта — экологи. Неправительственная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) — та самая, которая полтора месяца назад опубликовала письмо, якобы написанное министром финансов Германии Олафом Шольцем своему американскому коллеге с предложением снять санкции в обмен на финансовую поддержку американских терминалов сжиженного газа, — теперь планирует подать иск против Федерального морского и гидрографического агентства. По мнению экологов, федеральное агентство, выдав разрешение на строительство, не изучило должным образом аспекты, связанные с защитой природной среды региона, — в частности, о вреде метана, выбросы которого могут происходить при транспортировке газа.

Мария Епифанова

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