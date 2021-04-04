 

Предвыборный сайт Трампа взимал деньги с пользователей без их ведома – The New York Times

04.04.2021, 21:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Со счетов сторонников 45-го президента США Дональда Трампа, которые регистрировались на его предвыборном сайте, еженедельно взималась деньги без их ведома. Соответствующее расследование 3 апреля опубликовало издание The New York Times.

Издание отмечает, что с сентября 2020 года во время регистрации на сайте предвыборного штаба Трампа добавили опцию еженедельного взимания пожертвований до даты выборов. От этой функции можно было отказаться, вручную сняв соответствующую галочку, но информация о ней была прописана мелким.

С приближением ноября предостережение на сайте сделали еще менее четким, в частности перекрыли его полужирным текстом, написанным крупными буквами, а вместо одной галочки добавили две, добавляет The New York Times.

Как следствие, десятки сторонников Трампа через некоторое время, заметив списание средств, заявляли своим банкам о том, что стали жертвами мошенничества. Некоторые из таких пожертвований достигали нескольких тысяч долларов.

В ноябре – декабре прошлого года национальный комитет Республиканской партии США, штаб Трампа и связанные с ним счета в общем вернули $64,3 млн пожертвований более 530 тыс. доноров.

В целом же в 2020 году предвыборная кампания Трампа была вынуждена вернуть почти 11% всех собранных пожертвований – это $122,7 млн.

Каденция Трампа завершилась 20 января, когда в должность вступил новый президент Джо Байден.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / В РФ собрались запретить ношение одежды с изображением Гитлера

07.11 / В Грузии начали расследование по делу о подготовке к свержению власти

27.09 / Легкомоторный самолет упал в Волгу, погибли два человека

26.03 / “Теперь я свободна”. Тодоренко на камеру состригла себе волосы

12.03 / Польский эксперт: Миф о гибели монахинь от рук красноармейцев сочинили пропагандисты

29.01 / Генпрокуратура Беларуси собирается признать бело-красно-белый флаг экстремистским

04.10 / На акции протеста в Минске задержали несколько десятков человек

01.08 / Угрозу Франции несёт не расизм, а неспособность ассимилировать новых граждан

18.01 / Онлайн-экскурсии и реставрация – France 24 об усилиях Лувра по выживанию в условиях карантина

28.06 / Эпидемиолог: Даже если введут карантин, украинцы уже не будут его соблюдать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)