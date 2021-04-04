Предвыборный сайт Трампа взимал деньги с пользователей без их ведома – The New York Times

Со счетов сторонников 45-го президента США Дональда Трампа, которые регистрировались на его предвыборном сайте, еженедельно взималась деньги без их ведома. Соответствующее расследование 3 апреля опубликовало издание The New York Times.

Издание отмечает, что с сентября 2020 года во время регистрации на сайте предвыборного штаба Трампа добавили опцию еженедельного взимания пожертвований до даты выборов. От этой функции можно было отказаться, вручную сняв соответствующую галочку, но информация о ней была прописана мелким.

С приближением ноября предостережение на сайте сделали еще менее четким, в частности перекрыли его полужирным текстом, написанным крупными буквами, а вместо одной галочки добавили две, добавляет The New York Times.

Как следствие, десятки сторонников Трампа через некоторое время, заметив списание средств, заявляли своим банкам о том, что стали жертвами мошенничества. Некоторые из таких пожертвований достигали нескольких тысяч долларов.

В ноябре – декабре прошлого года национальный комитет Республиканской партии США, штаб Трампа и связанные с ним счета в общем вернули $64,3 млн пожертвований более 530 тыс. доноров.

В целом же в 2020 году предвыборная кампания Трампа была вынуждена вернуть почти 11% всех собранных пожертвований – это $122,7 млн.

Каденция Трампа завершилась 20 января, когда в должность вступил новый президент Джо Байден.

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