 

“Шахтер” и “Динамо” в очередных матчах УПЛ забили соперникам по два мяча

04.04.2021, 21:40, Новости дня
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4 апреля состоялись матчи 20-го тура украинской футбольной Премьер-лиги (УПЛ), в которых принимали участие лидирующие в турнире киевское “Динамо” и донецкий “Шахтер”. Об этом сообщает сайт УПЛ.

Лидер чемпионата – команда из Киева играла на выезде с “Александрией” из Кировоградской области и пропустила первой: у “Александрии” отличился на 14-й минуте Артем Ситало. На 35-й минуте Николай Шапаренко сравнял счет с пенальти, а на 90-й минуте динамовец Жерсон Родригес забил решающий мяч – 2:1 в пользу “Динамо”.

“Шахтер” играл в Полтаве против местной “Ворсклы” и победил со счетом 2:0. Оба мяча забил Жуниор Мораес – на 42-й и 62-й минутах.

Отставание донецкого клуба от киевского сохранилось на уровне семи очков – 42 очка и 49 очков.

Третье место удерживает луганская “Заря”, в последнем поединке УПЛ она во Львове выиграла у “Руха” 2:0. У “Зари” – 35 очков.

Другие матчи уик-энда завершились с такими результатами:

“Днепр-1” – “Львов” 5:1;

“Мариуполь” – “Ингулец” 4:3;

“Десна” (Чернигов) – “Олимпик” (Донецк) 2:0;

“Минай” – “Колос” (Ковалевка) 0:0.

Следующие игры в УПЛ состоятся 10 апреля. В частности, “Шахтер” сыграет против “Мариуполя”, а “Динамо” – против команды “Днепр-1”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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