 

Das Erste – личные данные 533 миллионов пользователей Facebook утекли в открытый доступ

04.04.2021, 21:34, Новости дня
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Личные данные 533 миллионов пользователей Facebook были выложены на одном из хакерских форумов, пишет Das Erste, ссылаясь на сообщение IT-компании Hudson Rock. Отмечается, что к выложенным личным данным относятся номера телефонов, адреса электронной почты, полные имена, даты рождения и статусы отношений.


Reuters

В минувшие выходные личные данные сотен миллионов пользователей Facebook были выложены в открытый доступ на одном из хакерских форумов, пишет Das Erste. Об этом известили в IT- компании Hudson Rock.

«Данные 533 млн. пользователей Facebook сейчас находятся в бесплатном доступе», — написал технический директор Hudson Rock Элон Гэл у себя в Twitter. Гэл обвинил Facebook в «абсолютной небрежности».

Как пишет Das Erste, к попавшим в открытый доступ данным относятся полные имена пользователей, даты рождения, адреса электронной почты, телефонные номера и статус отношений. Издание отмечает, что в Facebook сдержанно отреагировали на утечку. «Это старые данные, о которых сообщалось ещё в 2019 году. Мы обнаружили эту проблему в августе 2019 года и устранили её», — написала в Twitter пресс-секретарь компании.

Это не первый скандал с личными данным пользователей Facebook, напоминает Das Erste. В 2016 году британская фирма Cambridge Analytica использовала данные миллионов пользователей соцсети для политической агитации. А в 2019 году в сети появились телефонные номера 420 миллионов пользователей Facebook. Вопросы также возникали и к политике Facebook в отношении фотографий: к примеру, фирма Clearview AI собирала находящиеся в принадлежащем Facebook приложении Instagram фотографии в собственный фотобанк, используемый для технологии распознавания лиц. Как отмечает Das Erste, в число клиентов Clearview AI входит полиция США. 



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