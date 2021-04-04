 

Ученые выяснили самый болезненный тип расставания

04.04.2021, 21:32, Разное
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Исследователи Корнельского университета в США рассказали о самом болезненном типе расставания. Информацию опубликовали в Journal of Personality and Social Psychology.
Специалисты изучали 600 участников, для которых создали определенные ситуации. Эксперты хотели увидеть реакцию испытуемых на конкретный вид расставания. В первом опыте они задействовали 2 женщины и 1 мужчину. Участнице было предложено разрешить головоломку, а попросить помощь можно было от лица того же пола или сделать все самой.

Далее мужчин опрашивали о чувствах в такие мгновения, на что те говорили, что ощущали себя отторгнутыми и одинокими. Тут же специалисты выяснили, что «сравнительный анализ» задевает человека сильнее, нежели «абсолютный». Боль от разрыва более сильная, когда человек принимает решение уйти к другому. В следующей стадии опыта исследователи просили мужчин сообщить, отчего женщины справлялись с решением головоломки без них. Эксперты поняли, что человек, не имеющий информации о разрыве перенесет расставание очень болезненно. Брошенный человек постоянно возвращается к ситуации, что в итоге найти ответы.

Исследователи заявили, что разрыв на фоне ухода любимого человека к другому болезненнее, чем расставание из-за другой причины. Психологи поняли, что в таких ситуациях лучше говорить правду, а не бросать любимых во лжи или незнании по поводу принятого решения. Правда – лучший ответ без деталей, упреков и неприятных слов.

Источник: terrnews.com



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