Учёные рассказали о необходимых для диабетиков продуктах питания

Зарубежные учёные проанализировали влияние рациона человека на состояние его метаболизма. Эксперты назвали целый ряд ингредиентов, которые могут улучшить состояние диабетиков.

Давно известно, что рацион человека влияет на его здоровья. Некоторые виды овощей, фруктов, ягод, мяса или рыбы могут при определенных расстройствах или слабом организме вызвать негативную реакцию. Однако полезные вещества, содержащиеся в других продуктах, могут существенно улучшить его состояние даже при болезнях. О питании, необходимом при расстройствах метаболизма, рассказали зарубежные учёные. В первую очередь продукты, входящие в меню человека с диабетом, должны устранять скачки уровня сахара, содержащегося в крови.

В ходе эксперимента американских исследователей научного центра из штата Аризона было установлено, что определенная пища оказывает благотворное воздействие на пациентов с расстройствами обмена веществ. К таким ингредиентам специалисты диетологи относят цитрусовые. Если употреблять их в умеренном количестве, не переедая, можно улучшить самочувствие. При этом от чрезмерных порций лучше отказаться из-за избыточного процента углеводов в них.

Кроме лимонов, грейпфрутов, апельсинов и лаймов, следует употреблять больше ягод. Содержащиеся в них антоцианы уменьшают инсулинорезистентность, а также чувствительность к этому гормону. Самыми подходящими для диабетиков являются малина, ежевика, черника, а также клубника.

Источник: profile.ru