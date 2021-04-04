 

Пирс Морган заявил об алкогольном пристрастии Меган Маркл

04.04.2021, 21:32, Разное
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Пирс Морган, бывший ведущий шоу «Доброе утро, Британия», заявил о том, что у Меган Маркл алкогольное пристрастие. По его словам, он раньше дружил с актрисой, поэтому знает о ней некоторые подробности.
На адрес британского медиарегулятора Ofcom начали поступать жалобы по поводу поведения Пирса Моргана. Он отличался тем, что часто критиковал Меган Маркл. Из-за громкого скандала экс-ведущий популярного шоу вынужден был уволиться с канала. Пирс Морган заявил, что виделся с актрисой накануне ее первого свидания с принцем Гарри. Они вместе проводили время в пабе. Тогда возле бара сидели пятеро завсегдатаев и «у них глаза вылезли из орбит», когда вошла звезда сериала «Форс-мажоры». Как отмечает телеведущий, Меган Маркл заказала несколько коктейлей «Грязный мартини», в составе которых есть водка.

Это была последняя встреча актрисы и Пирса Моргана. В тот же вечер Меган Маркл познакомилась с принцем Гарри и прекратила любое общение со старыми друзьями.



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