Российский футболист скончался во время матча

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04.04.2021, 21:22, Новости дня
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Футболист клуба «Знамя труда», выступающего в Профессиональной футбольной лиге (третий дивизион чемпионата России), Никита Сидоров умер во время футбольного матча сразу после выхода на поле, сообщил тренер клуба Роман Шапкин.

«Это футболист молодежной команды. У них свой тренер. Я работаю в основной, но в общих чертах могу рассказать о сложившейся ситуации. Во время матча в рамках подготовки к сезону, это была товарищеская встреча. Футболист вышел на замену, буквально на пять минут игры. Не участвуя в столкновениях и единоборствах, просто упал. Медсестра и тренер команды постарались оказать ему первую помощь, пока ждали скорую. Реанимобиль приехал, но помочь они не смогли. Диагноз мы не знаем, потому что врачи его не озвучивают нам. Покажет только вскрытие», – передает слова тренера РИА «Новости».

По информации ТАСС, спортсмену было 18 лет.

В апреле прошлого года в Москве умер 22-летний воспитанник столичного ФК «Локомотив» Иннокентий Самохвалов.



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