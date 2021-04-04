 

Мнение: Цитирование

04.04.2021, 21:04, Разное
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В очередной раз надо напомнить, что если я (или любой другой человек) цитирует фразу, в кавычках, или перепечатывает целую статью, это не означает, что он с ней согласен. Такие вещи делаются по разным причинам:

1) Цитированное поразило, является странным, интересным, может пригодиться впоследствии в работе
2) Поскольку в интернете все время сайты подыхают, текст извлечен просто для подстраховки, чтобы було
3) Выписки из книг удобно хранить в цифровом виде, это облегчает поиск по ним.

Конечно, в нашей реальности, когда сажают за перепосты демотиваторов, мои объяснения совершенно бесполезны. Любая информация, помещенная в пространство личной соцсети МГНОВЕННО превращается в глазах читающего в личное высказываение владельца страницы, как будто он это своим голосом под видеозапись озвучивает.

Все это очень печально.

Источник: Шакко



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