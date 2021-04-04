 

Это не голодовка! – Алексей Навальный отказался от еды до конца священного месяца Рамадан

04.04.2021, 20:57, Разное
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Представители Федеральной службы исполнения наказаний прокомментировали появившиеся в соцсетях сообщения о якобы начатой оппозиционным блогером Алексеем Навальным голодовке.

По словам представителей колонии, Навальный, будучи верующим человеком, строго соблюдает предписанные всем мусульманам правила поведения в священный месяц Рамадан.

Согласно принятым в исламе обычаям, в течение всего священного месяца Рамадан мусульманин должен воздерживаться от приёма пищи в течение дня. Представители ФСИН сообщили, что не знают, когда именно Алексей Навальный принял ислам, но предполагают, что это случилось вскоре после отравления блогера боевым веществом класса «Новичок».

В настоящее время Навальный строго соблюдает все установленные для мусульман религиозные предписания: ничего не ест в течение дня, бреет голову, регулярно совершает омовения и пять раз в день встаёт на колени для совершения необходимых процедур.

– У нас в стране религиозная свобода гарантирована Конституцией. Если тот или иной гражданин решил принять ислам, то отказываться от еды во время Рамадана – его неотъемлемое право. Главное, чтобы это было не во вред здоровью, конечно. Мы не знаем, о каком пациенте идёт речь, но если с ним возникнут проблемы, то Рамзан Ахматович может поговорить с ним на тему ислама и дать необходимые указания, – прокомментировал ситуацию Дмитрий Песков.

Ранее ислам после применения «Новичка» приняли Сергей и Юлия Скрипаль.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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