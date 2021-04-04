«Медиалогия»: россияне стали материться в соцсетях на 10% чаще

…после введения запрета на нецензурную брань в интернете.

За два месяца со дня вступления в силу поправок о борьбе с матом в соцсетях пользователи рунета сделали 20,2 млн публикаций с нецензурной бранью в соцсетях. Такие данные приводит компания «Медиалогия», результаты исследований опубликовал портал РБК.

Аналитики с помощью алгоритмов нашли более 20 млн упоминаний 66 нецензурных слов и словосочетаний в постах VK, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, TikTok, Youtube, а также в «Одноклассниках», сделанных в феврале и марте 2021 года в русскоязычном сегменте Сети.

За тот же период прошлого года россияне «выругались» в интернете лишь 18,3 млн раз. Таким образом, употребляемость нецензурных выражений выросла на 10% с того момента, как государство начало борьбу с распространением мата в соцсетях.

По данным «Медиалогии» основными темами для обсуждения в рунете в феврале и марте 2021 года стали:

приговор Алексею Навальному и санкции против российских чиновников;

холода в России;

контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале;

рост цен на продукты.

В эти же месяцы 2020 года россияне обсуждали:

поправки к Конституции РФ;

применение допинга на чемпионате мира по биатлону;

падение рубля и цен на нефть;

первые случаи заражения COVID-19 в России.

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Все остальное «замедлено» или отравлено

1 феварля 2021 года в РФ вступили в силу поправки к закону «Об информации». Новые нормы обязывают соцсети в течение суток самостоятельно удалять публикации с нецензурной бранью и иным «противоправным» контентом. Ответственности за нарушение этих норм пока не предусмотрено. При этом по ст. 13.41 КоАП РФ юрлицо может получить штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей за отказ блокировать запрещенный контент, отмечает РБК.

Именно по этой статье 2 апреля мировой суд в Москве оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей за отказ удалить посты с «призывами» к несовершеннолетним выйти на акции протеста в конце января — начале февраля этого года. В Twitter в ответ заявили, что «глубоко обеспокоены участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете».

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