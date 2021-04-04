 

В Сколково разработали вывески для слепых с запахом дигидросульфида

04.04.2021, 20:53, Разное
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Российские ученые уже запатентовали отечественное ноу-хау и готовятся к его массовому тестированию.

Первые испытания инновационной разработки состоятся в рамках московской программы благоустройства «Доступная среда». В первую очередь новыми указателями планируется оборудовать социально значимые объекты: почтовые отделения, банки и поликлиники.

– Идея такой вывески пришла ко мне совершенно случайно. Однажды я прогуливался в парке и увидел, как собака нюхает какашки. И тогда я подумал, что слепые люди тоже могут получать информацию с помощью обоняния! Тем более, что оно у них развито гораздо сильнее, чем у зрячих людей. Конечно, уже везде есть вывески с шрифтом Брайля, но их еще нужно найти! А наша разработка поможет это сделать быстрее благодаря запаху. Выбор в качестве запаха дигидросульфида, или проще говоря сероводорода, был вполне осознанным. Нужен был какой-то сильный раздражитель, который поможет уловить место откуда идет аромат. Выбор встал между сероводородом и запахом скунса, но поскольку этот пушной зверек мало известен российскому жителю, мы остановились на тухлых яйцах, — рассказал старший научный сотрудник Семен Персунов.

В дальнейшем ученые планируют разнообразить количество запахов и создать целую палитру, которая будет иметь свое уникальное обозначение для каждого социального объекта. Возможно также, что в дополнение к запаху указатели получат свой уникальный вкус.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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