Из-за COVID-19 волонтер требует провести внеочередную сессию горсовета Харькова

В Харькове необходимо созвать внеочередную сессию горсовета, а против и.о. городского головы Харькова Игоря Терехова, а также главы департамента образования открыть уголовные производства, так как они саботируют мероприятия по противодействию COVID-19, заявил в своем Facebook волонтер и помощник народного депутата от “Европейской солидарности” Яны Зинкевич Максим Зеленский.

“Как волонтер, который помогает активно снабжать кислородными магистралями областные больницы, и как помощник народного депутата Верховной Рады требую созвать внеочередную сессию городского совета города Харькова и поднять вопрос о возбуждении уголовных дел против исполняющего обязанности мера Харькова Игоря Терехова и руководителя департамента городского образования! Все мы знаем, что в то время, когда областные больницы готовились к борьбе с COVID-19 – активно оборудовали различными кислородными магистралями, цистернами и кислородными точками в палатах опорные областные больницы, городские больницы всю эту работу по подготовке саботировали. И дальше саботируют эти мероприятия, направляя огромные средства на показательные ремонты подъездов и парков, ограничивая финансирование городских больниц для противоковидных мероприятий и не выплачивая медикам положенные им надбавки!” – написал он.

Волонтер добавил, что в Харькове не хватает мест с кислородом и не хватает медиков в городских больницах №№13, 18, 25 и других.

“Также начали умирать и дети от COVID-19 – только за последнюю неделю в Харьковской области умерло два ребенка! Во всей Украине красная зона! Киев закрывает свои учреждения и ограничивает движение транспорта! А наши харьковские гондоны завтра собираются выводить детей в школу, причем не просто выводить, а в дежурном режиме: два дня в школе и три дня дистанционно”, – сообщил Зеленский, но позже обновил свой пост и сообщил, что уроки в школах все-таки отменяют.

Он заявил, что действия городской власти считает спланированным геноцидом харьковчан и призвал депутатов городского совета не пускать детей в школы как минимум ближайшие две недели, пока не пройдет пик заболеваемости.

“Терехов, если ты хочешь сдохнуть так же самонадеянно, как и твой “папередник”, это твое личное дело! Но не нужно за собой на тот свет тянуть тысячи детей и взрослых!” – написал помощник нардепа.

https://www.facebook.com/maksim.zelenskiy.7/posts/3584235101685035

По состоянию на 4 апреля в Украине подтвердили более 1,7 млн случаев коронавирусной инфекции.

В Харьковской области, по данным СНБО, – более 108 тыс. За минувшие сутки в регионе выявлено 1388 случаев коронавирусной инфекции. По состоянию на 4 апреля с начала пандемии от осложнений COVID-19 в области умер 2051 пациент. За последние сутки в Харьковской области умерли 28 человек с коронавирусом, это рекордное количество с начала эпидемии.

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