 

У помощника Siri появились новые голоса

04.04.2021, 20:46, Новости дня
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Компания Apple добавила в англоязычный голосовой помощник Siri два новых голоса и убрала из бета-версии обновленной iOS установку женского или мужского голоса по умолчанию. Об этом 31 марта сообщило издание TechCrunch.

В большинстве стран голос Siri по умолчанию женский, в некоторых – мужской. Издание пишет, что Apple стала первой компанией, позволившей пользователям самостоятельно выбирать голос помощника.

Два новых голоса будут доступны для англоязычных пользователей.

Также Apple обновила предыдущие голоса Siri – они должны быть доступны в Ирландии, России и Италии. Обновление Siri является продолжением обязательства Apple по разнообразию и инклюзивности.

Запись того, как звучат все голоса Siri, в Twitter опубликовал американский техноблогер Джон Грубер.

Here’s a recording of Siri’s new lineup of American voices in iOS 14.5. Voices 1 and 4 are the existing ones, voices 2 and 3 are the new ones. pic.twitter.com/6emei4B3Z9

— John Gruber (@gruber) April 1, 2021

Siri – это голосовой ассистент, встроенный в мобильные устройства Apple. Помощник реагирует на голос пользователя, отвечает на вопросы и дает рекомендации. Впервые Siri появился в iPhone в 2011 году, сейчас он поддерживается на 17 языках, в том числе на русском.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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