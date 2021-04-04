 

В 2010 году россиянин обратился в программу “Жди меня”, чтобы найти пропавшую жену. Теперь его обвинили в ее убийстве

04.04.2021, 20:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Октябрьский районный суд Петербурга отправил под стражу главного нефролога городского комитета здравоохранения Александра Земченкова, которого обвиняют в убийстве его жены. В 2010 году он заявлял, что она пропала, и обратился к журналистам программы “Жди меня”, 2 апреля сообщило издание “Медуза”.

По версии следствия, Земченков убил супругу 23 февраля 2010 года “в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений”, после чего расчленил ее тело и по частям выбросил в мусорные контейнеры.

Первоначально Земченков утверждал, что его супруга пропала, когда ушла на работу в роддом №6 имени Снегирева в Петербурге. О ее исчезновении сообщили многие петербургские СМИ, в поисках женщины участвовали родственники и добровольцы, изучавшие маршруты, которыми она ходила. Земченков даже обращался в телепрограмму “Жди меня”, фрагмент этой передачи опубликовал “Mash на Мойке” в YouTube.

ВИДЕОВидео: Mash на Мойке / YouTube

Спустя месяц после исчезновения Земченковой, 24 марта 2010 года, следствие возбудило уголовное дело об убийстве. Расследование дела неоднократно приостанавливали и возобновляли. В декабре 2020 года его опять возобновили после обращения отца пропавшей. Следователи выяснили, что в день исчезновения Земченкова не должна была идти на работу и вообще не выходила из дома.

Life Shot и “Mash на Мойке” писали, что Земченков пошел на преступление из-за любовницы. По данным СМИ, через несколько месяцев после убийства Ирины Земченковой ее муж вновь женился, в новом браке у него родились двое детей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Лукашенко назначил посла в США

03.12 / Руководство Рады обсудило с послами G7 восстановление электронного декларирования и деятельности антикоррупционных органов

01.09 / Посольство РФ в Австрии подверглось хакерской атаке

30.01 / Москва решила ответить на высылку из Албании российского дипломата

31.07 / Названы сроки принятия решения судом ЕС по апелляции оператора «Северного потока – 2»

24.08 / В Раде нашли трех главных врагов Украины

11.02 / Сотрудники ФСБ, которые, вероятно, отравили Навального, могут быть причастны к отравлению Кара-Мурзы – Bellingcat

11.01 / Роскомнадзор проверяет возможную утечку персональных данных с сайта Hyundai

31.01 / В Киеве призвали к «нежной украинизации» Донбасса

28.07 / Ученые занимаются изготовлением таблетки, которая заменяет спортзал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)