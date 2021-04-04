В 2010 году россиянин обратился в программу “Жди меня”, чтобы найти пропавшую жену. Теперь его обвинили в ее убийстве

Октябрьский районный суд Петербурга отправил под стражу главного нефролога городского комитета здравоохранения Александра Земченкова, которого обвиняют в убийстве его жены. В 2010 году он заявлял, что она пропала, и обратился к журналистам программы “Жди меня”, 2 апреля сообщило издание “Медуза”.

По версии следствия, Земченков убил супругу 23 февраля 2010 года “в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений”, после чего расчленил ее тело и по частям выбросил в мусорные контейнеры.

Первоначально Земченков утверждал, что его супруга пропала, когда ушла на работу в роддом №6 имени Снегирева в Петербурге. О ее исчезновении сообщили многие петербургские СМИ, в поисках женщины участвовали родственники и добровольцы, изучавшие маршруты, которыми она ходила. Земченков даже обращался в телепрограмму “Жди меня”, фрагмент этой передачи опубликовал “Mash на Мойке” в YouTube.

ВИДЕОВидео: Mash на Мойке / YouTube

Спустя месяц после исчезновения Земченковой, 24 марта 2010 года, следствие возбудило уголовное дело об убийстве. Расследование дела неоднократно приостанавливали и возобновляли. В декабре 2020 года его опять возобновили после обращения отца пропавшей. Следователи выяснили, что в день исчезновения Земченкова не должна была идти на работу и вообще не выходила из дома.

Life Shot и “Mash на Мойке” писали, что Земченков пошел на преступление из-за любовницы. По данным СМИ, через несколько месяцев после убийства Ирины Земченковой ее муж вновь женился, в новом браке у него родились двое детей.

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