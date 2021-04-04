 

Германия добавила Нидерланды в список стран с высоким риском заражения COVID

04.04.2021, 20:42, Новости дня
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Берлинское агентство по инфекционным заболеваниям объявило в воскресенье, что Германия поместит Нидерланды в число стран, классифицируемых как зоны высокого риска из-за повышенного числа случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает портал MedicalXpress.

По данным Института Роберта Коха, начиная с полуночи вторника, туристы из Нидерландов должны будут предъявить результаты свежего отрицательного теста на коронавирус для въезда в Германию.

Также необходимо соблюдать 10-дневный карантинный период с возможностью его прекращения через 5 дней при предъявлении отрицательного результата нового теста. Будут исключения для людей, которые ездят между соседними странами на работу.

Германия, где началась третья волна пандемии, уже классифицировала соседние Францию, Чешскую Республику и Польшу как зоны высокого риска. Нидерланды граничат с Нижней Саксонией и Северным Рейном-Вестфалией, самым густонаселенным округом Германии с населением 18 миллионов человек.

23 марта премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о продлении ограничений до 20 апреля в связи с ростом числа заражений. В Нидерландах с населением более 17 миллионов человек зарегистрировано более 1,2 миллиона случаев заражения вирусом и более 16 000 смертей, связанных с этим заболеванием.



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